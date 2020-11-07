5少女緊貼男騎士共乘一台機車 網看傻：人生贏家

機車雙載屬合法，但若是3位以上同擠一台機車恐會違反道理交通管理處罰條例被開罰。中國廣東有男子近期外出時，騎車載著5位少女同行，只見他們身體緊貼，一不小心就有人會掉出車外，而少女們也皆未戴安全帽。畫面引發網友熱議，表示男子是人生贏家，雖然恐會吃上罰單，但豔福不淺。

根據「中國長安網」報導，中國廣東清遠陽山縣葉姓男子本月1日騎車超載少女上路，只見葉男前方坐著1位、後方坐著4位，彼此身體緊貼，一不小心坐最後方的少女就可能跌下去，且少女們都沒有戴安全帽，畫面相當驚恐。

交警獲報後，追查到葉男身份，他平時以載客維生，5位少女是付費客人，因為她們堅持不分開坐，葉男才答應讓人全部擠上機車，6貼上路。警方也依道路交通安全法對葉男開罰人民幣1600元（新台幣6864元），並要求他寫下檢討書，避免再犯。

消息一出後，網友紛紛留言，「我反覆想了很長時間，我哪裡不如他」、「那個人是不是在印度待過啊」、「摩托車感到很累」、「為什麼有5名女子願意坐他一輛摩托車，而我的副駕駛都長了青苔」、「人生贏家」、「豔福不淺」。