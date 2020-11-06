滿屋垃圾飄惡臭！搬家公司拒上樓 鄰居：從未見他清理

出租房屋最怕遇到毫無衛生觀念的「極品租客」，大陸江蘇省連雲港1名男子近日從單身公寓退租，而女鄰居剛好同一天搬家，但卻發現男子的房屋裡滿地垃圾，且傳出的惡臭更導致沒有搬屋公司肯上門，房東需另聘清潔人員，打掃了一整天也未整理好。

根據外媒報導，涉事男租客於周一（2日）退租，房屋內留下半個人高的垃圾堆，臭氣薰天，鄰居張華（化名）見狀便到房內拍片，看到玄關、浴室、客廳等都是垃圾，幾乎沒有一處地方乾淨，床上也都是骯髒衣物。

張女士指，從未見過該男子出門倒垃圾，但自己與對方同一天退租，搬屋公司竟因鄰屋味道太重不願意上門。她稱，「從疫情開始（男鄰居）就沒扔過垃圾，因為那裡面的垃圾不是一、兩個月能堆積出來的，垃圾堆在一起埋起來的那個味道，都散發出來了」。

由於房屋衛生環境太惡劣，房東已聘請清潔公司打掃，但清潔工人花了一整天，也未能將房子恢復原貌。影片曝光後，不少網友被畫面嚇倒，留言指「這就是傳說中了懶癌的人嗎？」、「大千世界無奇不有」，並估計按租金根本不足以支付清潔費，「這個為什麽要租房呢？睡垃圾場不省錢嗎？」、「這種人真實存在嗎？」，希望房東能公開涉事租客資料，以免再有人受害。

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文章授權轉載自《香港01》