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到底是「明朝漢服」還是韓服？陸韓網友從陸劇吵到手遊

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸男星許凱近日在微博分享新作明朝古裝劇照，服裝卻意外被網友說「是韓服」，引發該劇製作人不滿。圖擷自許凱微博
大陸男星許凱近日在微博分享新作明朝古裝劇照，服裝卻意外被網友說「是韓服」，引發該劇製作人不滿。圖擷自許凱微博

曾在陸劇《延禧攻略》中演出富察傅恆一角的演員許凱，近日在微博分享新作劇照，濃眉大眼的他為了明朝古裝劇穿上傳統服飾，迷倒一票粉絲，不過網友也開始討論，這到底是「漢服還是韓服」？意外點燃中韓之間火苗。

中國大陸明朝古裝劇《尚食》目前還沒播出，演員許凱搶先在微博分享劇照，吸引粉絲按讚，不過有網友質疑他這身打扮，應該是韓服而非漢服。

對此，該劇製作人于正也立刻分享該照，並在微博寫下，「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時做為大明屬國的高麗（之後被朱元璋賜名朝鮮，又稱李氏朝鮮）沿用了，就被沒文化的說成韓服！」此話一出，也引發部分韓國網友不滿，紛紛表示，「說什麼是自己的文化？」、「瘋了嗎？」、「腦袋裡一半都是空的傢伙們戴什麼官帽」。

于正在微博表達不滿。圖擷自于正微博
于正在微博表達不滿。圖擷自于正微博

不只這樣，由於韓國近日引入中國遊戲公司一款造型遊戲「閃耀暖暖」，中國也特地在遊戲中新增韓服，不料此舉卻遭中國網友砲轟，認為韓服明明是出自明朝時期的漢服，怎麼就這樣被韓國當成自己的服裝了？擋不住輿論的遊戲商最後也將韓服造型撤下。

「閃耀暖暖」韓服造型引發中國網友不滿。圖擷自Naver
「閃耀暖暖」韓服造型引發中國網友不滿。圖擷自Naver

種種消息傳入韓國網友耳中，甚至登上韓國最大入口網Naver，有韓網友表示要「退坑」遊戲。留言處可看見炮口猛攻中國，「拜託，讓我們封鎖中國遊戲吧」、「是時候抵制中國產品了」、「再過一下，宙斯會成為中國的神吧」；不過也有韓國網友認為，文化本來就是互相流動，現在大家所穿的服裝也是受西方國家影響，因此大家不必這麼生氣。

事實上，韓服發展根源的確深受中國傳統服飾的影響，在文化交融下，不斷的改良服飾變成自己的東西，再傳承給下一代，慢慢發揚光大。文化跟文化之間的影響其實是很重要的，因此也鼓勵大家，不需要以太過激動的言論討論事情喔！

韓國 古裝劇 延禧攻略

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