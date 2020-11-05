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影／大爺大媽自製「吸錢神器」 靈車路過即衝出馬路搶錢

香港01 / 陳進安／報導
每當有靈車路過馬路，大爺大媽便會蜂擁而上搶靈車撒下的硬幣。（影片截圖）
每當有靈車路過馬路，大爺大媽便會蜂擁而上搶靈車撒下的硬幣。（影片截圖）

河南開封多名大爺大媽，近期自製了一把「吸錢神器」：每當有靈車路過馬路，他們便會蜂擁而上，對靈車撒下的硬幣開始地毯式搶錢。事件引起網民熱議，不少人指出這種做法危險，為了幾塊錢承受風險並不值得，亦有網民認為靈車上掉落的錢不應撿拾。

據當地民眾介紹，事發地附近有個火葬場，每天上午8時至10時，都會有靈車、殯葬車經過這條通往火化的必經之路。而一些家屬會從車上撒錢，大多數是1毛硬幣，如此一來上述大爺大媽每天都能搶到幾塊錢。

事實上，所謂「吸錢神器」其實就是把吸鐵石黏在一塊鐵板上，然後將路面的硬幣吸起來，在其協助下，地上的硬幣不一會兒就遭搶光，甚至有網民表示是這群大爺大媽的行為讓其終於知道地上的錢是由靈車撒下。

面對一群大爺大媽為「賺外快」不遺餘力，網民反應普遍負面，認為太危險，一不小心歪了腳跌倒要去醫院就虧大了，「何必嘛，又危險又不吉利，一頓操作猛如虎，一看就才2塊5」、「出了交通事故就有的你家人樂了」、「跟陰靈搶引路錢？開封是文明古城，老人們都不信鬼神，這種事都敢幹」，甚至有人調侃道「這對老年人來說，也是腦和行動方面最好的鍛煉」。

延伸閱讀：

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香港邊種硬幣數量最多？　一文看清流通量轉變

文章授權轉載自《香港01》

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