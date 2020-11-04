快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票192：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父抱9個月女嬰跑21公里半馬「感受大自然」 網友批不負責任

香港01 / 彭琤琳／報導
因為想讓女兒體驗新鮮事物，感受大自然，楊先生帶著9個月大的女兒跑馬拉松。（N視頻截圖）
因為想讓女兒體驗新鮮事物，感受大自然，楊先生帶著9個月大的女兒跑馬拉松。（N視頻截圖）

近日在山東濟南一場馬拉松活動中，初為人父的楊先生抱著只有9個月大的女嬰，用3小時跑完21公里半馬。楊先生稱，想讓女兒體驗新鮮事物，感受大自然，長大後挑戰自我。

不過事件惹來網民批評，不少人擔心女嬰的腦部和脊椎在劇烈搖晃之下影響發育，紛紛指責楊先生是個不負責任的家長。

據陸媒報導，馬拉松愛好者楊勇10月31日帶著9個月大的女兒參加21公里的半程馬拉松比賽。楊勇介紹，這是今年第2次帶女兒跑馬拉松，「女兒一路上很乖，跑步過程中還睡了一覺。」影片中可見，楊勇用嬰兒揹帶把BB女固定在胸口前面，雙手抱著她慢跑。

據悉，楊勇的妻子張晴也是一名運動愛好者，孕期也參加過馬拉松比賽，堅持每天跑5公里。張晴表示，孩子出生當日她上午還在跑步，下午到醫院分娩。她說很支持帶女兒跑馬拉松，可以讓女兒多接觸大自然。

網民熱議：「不怕腦震盪？頸椎也很弱啊！」、「也不怕把孩子的頸椎脊椎顛出毛病來」、「小孩的腦袋脊椎還沒完全發育成熟，這樣晃影響發育。」、「這樣對孩子來說啥也體驗不了，還有可能因為劇烈晃動讓小孩腦部受損。」、「這是不負責任的行為吧。」

延伸閱讀：

本想追多個女怎迎來5胞胎　美國媽媽驚悉狀況曾崩潰終大團圓結局

俄國父單手倒吊半個大女兒狂搖晃　仲話有助骨骼成長

文章授權轉載自《香港01》

馬拉松 嬰兒

延伸閱讀

孫女受不了獨自照顧且日睡僅2小時 「毛巾塞嘴」了結失智嬤

78歲翁娶嫩妹！羞喊「再生一個小孩」22天後離婚真相曝光

好奇尿道有多深！男孩將「70公分電線」塞體內 醫生看傻

遲了51年的正義！DNA技術立功 23歲媽媽遭姦殺終破案

相關新聞

父抱9個月女嬰跑21公里半馬「感受大自然」 網友批不負責任

近日在山東濟南一場馬拉松活動中，初為人父的楊先生抱著只有9個月大的女嬰，用3小時跑完21公里半馬。楊先生稱，想讓女兒體驗新鮮事物，感受大自然，長大後挑戰自我。

玩命婚紗照！4女子穿婚紗闖火車軌擺pose拍照 網：想當壽衣？

為了拍到一輯唯美相片，不少人無懼辛苦，即使上山下海也「不怕」。內地近日有數名女子相約拍攝閨蜜婚紗照，為了拍到靚景，4人連同攝影師竟闖進火車路軌。正當眾人「玩命」擺pose時，即時遭民警叫停，最終5人被帶到派出所，全被罰款。事件引起內地網民討論，不禁諷刺涉事女生：「想用婚紗當壽衣？」

好奇尿道有多深！男孩將「70公分電線」塞體內 醫生看傻

大陸廣東一名13歲男孩近日排尿有困難，不時有尿頻、尿急、尿痛等症狀，甚至排出血尿，男孩父母得知後立刻將其送醫檢查...

要求5人當數千師生面扔手機進水桶 河南學校：學生自願

不少中小學都會對學生帶手機作出規管，然而河南洛陽宜陽縣雙語實驗學校近日採取較極端的手法，要求5名學生當着幾千名師生將手機丟進水桶，結果引發爭議。校方事後回應指，手機是學生自己主動銷毀的，且獲得家長支持；網民則普遍反應負面，認為涉事學生只是「被主動」。

陸攝影師帶4女站鐵軌拍婚紗照 網狂酸：拍遺照？

近年結婚市場競爭激烈，不止婚紗款式別出心裁，婚紗照也拍出各種花樣。不過近日，貴州貴陽鐵路民警發現有一男四女站在鐵路上拍婚...

廣東男替雙胞胎弟考駕照 遭人臉識別系統揭穿

廣東梅州五華縣一名男子阿福（化名）早前報名了車牌考試，眼看考試效期將屆，阿福卻仍卡在「科目二」，心急之下他突發奇想，拜託...

相親「說好AA制」女子卻落跑 男拒付餐費店家無奈

相親餐費究竟該AA制或由其中一方付錢，一直受到不少討論。大陸一對男女約好相親AA制，未料飯還沒吃完，女子卻先落跑，留下男子在餐廳，等到結帳時男子堅持不付全部餐費，店家無奈下報警，最後在協調之下男子妥協先付一半，店家麻煩才暫時化解。

男戴頸圈拴狗鍊被女子牽引爬行 警上前關心仍不敢站起來

近日在中國安徽合肥，網傳一名男子戴上狗勁圈和繫上狗鏈，被一名年輕女子牽著在街上爬行，引起不少途人駐足圍觀。 據內媒報道，事發在10月27日，網上流傳的影片顯示，上述女子停下來時還對男子說道：「遛一天趴一天累了吧，累啦，想吃東西嗎？」圍觀的民眾愈來愈多，兩名巡邏民警發現異常後便上前查看情況。 2020

「5G很快，但你可以慢下來」 杜蕾斯廣告被罰81萬人民幣

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）在進軍中國後，素以網路社群行銷的「鬼才文案」而成為熱搜排行榜的常勝軍。趁著iPho...

熱門新聞

華為副總裁深圳猝死 公司已證實

網友：螞蟻金服變「馬已京服」 馬雲面對強勢官方只能服了

急剎車！上交所：螞蟻集團暫緩上市

華為55歲副總裁猝死深圳 網友懷疑海伍德事件重演

螞蟻暫緩上市！陸監管新政 掐馬雲3要害

螞蟻科技集團上市急喊停 負責人馬雲這樣反駁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。