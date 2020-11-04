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父抱9個月女嬰跑21公里半馬「感受大自然」 網友批不負責任
近日在山東濟南一場馬拉松活動中，初為人父的楊先生抱著只有9個月大的女嬰，用3小時跑完21公里半馬。楊先生稱，想讓女兒體驗新鮮事物，感受大自然，長大後挑戰自我。
不過事件惹來網民批評，不少人擔心女嬰的腦部和脊椎在劇烈搖晃之下影響發育，紛紛指責楊先生是個不負責任的家長。
據陸媒報導，馬拉松愛好者楊勇10月31日帶著9個月大的女兒參加21公里的半程馬拉松比賽。楊勇介紹，這是今年第2次帶女兒跑馬拉松，「女兒一路上很乖，跑步過程中還睡了一覺。」影片中可見，楊勇用嬰兒揹帶把BB女固定在胸口前面，雙手抱著她慢跑。
據悉，楊勇的妻子張晴也是一名運動愛好者，孕期也參加過馬拉松比賽，堅持每天跑5公里。張晴表示，孩子出生當日她上午還在跑步，下午到醫院分娩。她說很支持帶女兒跑馬拉松，可以讓女兒多接觸大自然。
網民熱議：「不怕腦震盪？頸椎也很弱啊！」、「也不怕把孩子的頸椎脊椎顛出毛病來」、「小孩的腦袋脊椎還沒完全發育成熟，這樣晃影響發育。」、「這樣對孩子來說啥也體驗不了，還有可能因為劇烈晃動讓小孩腦部受損。」、「這是不負責任的行為吧。」
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文章授權轉載自《香港01》
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