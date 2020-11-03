玩命婚紗照！4女子穿婚紗闖火車軌擺pose拍照 網：想當壽衣？

為了拍到一輯唯美相片，不少人無懼辛苦，即使上山下海也「不怕」。內地近日有數名女子相約拍攝閨蜜婚紗照，為了拍到靚景，4人連同攝影師竟闖進火車路軌。正當眾人「玩命」擺pose時，即時遭民警叫停，最終5人被帶到派出所，全被罰款。事件引起內地網民討論，不禁諷刺涉事女生：「想用婚紗當壽衣？」

事發上月24日，貴州貴陽市1名林姓攝影師受托為4名年輕女生拍攝閨蜜照，當日女生們均穿著婚妙，服裝較為厚重，令行動也不太方便。為了拍得唯美及充滿文藝感的背景，林男帶4名女生闖進當地的息烽車站範圍，指示她們於路軌上擺出各種姿勢，甚至直接坐於路軌上。

正當女生們開心擺pose時，於車站當值的民警便發現不妥，即時趕至制止，並當場訓斥：「你們在搞什麼啊？不想想多危險！在鋼軌上坐著拍照，穿著裙子，如果火車過來的話，你們是來不及下道（意即離開鐵道）的！」最終5人全被帶到派出所，林姓攝影師被罰款200元人民幣，而4名女生則各被罰100元人民幣，同時須刪除所有於路軌上拍的照片，以免他人看到會有樣學樣。

事件曝光後引起內地網友討論，大批網民直斥當事人「不要命也不負責任」，猶如「拿生命來開玩笑」，「有點常識也不會做吧」。亦有人諷刺涉事女生穿著厚重婚紗闖入路軌的行為，「想搞冥婚嗎？」、「想用婚紗當壽衣？」、「撞壞火車你賠不起」。

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文章授權轉載自《香港01》