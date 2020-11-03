好奇尿道有多深！男孩將「70公分電線」塞體內 醫生看傻

大陸廣東一名13歲男孩近日排尿有困難，不時有尿頻、尿急、尿痛等症狀，甚至排出血尿，男孩父母得知後立刻將其送醫檢查。然而，醫生用X光掃描發現，男孩的膀胱竟有一團70公分的電線，男孩才坦承，因為想知道「尿道有多深」才塞進去的，讓全場人看傻。

據大陸媒體《看看新聞KNEWS》報導，一名男孩近來排尿不太順暢，男孩告知父母後，立刻被送到醫院就診，醫生進行X光斷層掃描後發現，男孩膀胱中有一條長達70公分的電線，從電線附著的石粉和尿垢研判「電線應該在體內有3、4個月了」。

男孩坦承，因為好奇身體的「尿液從哪裡來？」、「尿道有多深？」，才會將電線塞入體內。醫生也警告，如果時間再久一點，因為摩擦力大，拉出來肯定會對尿道、膀胱有一定的損傷。所幸男孩已經由醫師手術協助，把體內異物取出了。

心理專家胡慎之指出，孩子在5歲左右會開始對身體構造產生好奇，家長應該隨時做好孩子的性教育，「更重要的是，需要知道如何去解決孩子內心的性衝突」，家長也需要突破自己的羞恥感，對孩子實話實說比較好。