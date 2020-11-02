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要求5人當數千師生面扔手機進水桶 河南學校：學生自願

香港01 / 陳進安
宜陽縣雙語實驗學校要求學生當着幾千名師生將手機丟進水桶。 網路影片截圖
宜陽縣雙語實驗學校要求學生當着幾千名師生將手機丟進水桶。 網路影片截圖

不少中小學都會對學生帶手機作出規管，然而河南洛陽宜陽縣雙語實驗學校近日採取較極端的手法，要求5名學生當着幾千名師生將手機丟進水桶，結果引發爭議。校方事後回應指，手機是學生自己主動銷毀的，且獲得家長支持；網民則普遍反應負面，認為涉事學生只是「被主動」。

從網路曝光的畫面顯示，當時學校正在操場舉行集會，並在當眼位置放置一張桌子，桌上放有一裝了水的水桶。之後，幾名學生一一上前，二話不說把自己手機投到水中，眾多師生則默默地在場見證。

事件引起廣泛迴響，對此校方回應稱，如果幾個同學銷毀手機的行為，得以讓更多的學生不問家長要手機，可給家長節省很大開銷，並強調涉事手機是同學們主動銷毀的，並非由老師去銷毀，而且家長非常支持。

不過不少網友對校方的解釋不賣帳，有人認為手機畢竟屬於個人財產，無論是否自願，方式還是欠妥，並認為這才是最大的浪費；更有人質疑學生只是「被主動」，稱：「所謂的自願，就是老師先訓一頓，然後撂下狠話：『我話說到這，扔不扔隨你們。班長，記得把誰沒扔手機記下來……』。」

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文章授權轉載自《香港01》

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