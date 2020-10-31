相親「說好AA制」女子卻落跑 男拒付餐費店家無奈

相親餐費究竟該AA制或由其中一方付錢，一直受到不少討論。大陸一對男女約好相親AA制，未料飯還沒吃完，女子卻先落跑，留下男子在餐廳，等到結帳時男子堅持不付全部餐費，店家無奈下報警，最後在協調之下男子妥協先付一半，店家麻煩才暫時化解。

根據「封面新聞」報導，大陸西安一位男子約好相親，但女子多帶了一位友人赴約，雙方吃了一桌菜，但女子卻先行離開，給的號碼也是空號，男子聯繫不上人，等到店家要結帳時，男子稱自己與對方約定好AA制付款，堅持不願付人民幣203元（新台幣約871元）的餐費，店家無奈下報警。

店家無奈對男子說「帳一結完事，你給人家發訊息，找仲介人把錢要回來，200多塊錢不至於嘛」，但男子卻堅持不是多少錢的問題，最終在警方協調下，男子願意付一半的餐費，並稱「102元多給你付一點」，但店家立刻拒絕，要男子付101.5元就好，並稱「別多付，你付你的，省得晚上睡不著覺」。

消息一出後，不少網友也留言，「哈哈哈店家也是會諷刺」、「男的可怕，女的也可怕」、「哈哈哈哈，省的晚上睡不著覺，要笑死我了」、「一頓飯，互相都看清了」、「丟死人了，這點事搞到要報警」、「這男的這輩子注定只能娶5姑娘了」、「一百塊都糾結到警察那去了，這2人還是別相親了吧，萬一結婚了怎辦啊」。