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男戴頸圈拴狗鍊被女子牽引爬行 警上前關心仍不敢站起來

香港01 / 彭琤琳
近日在安徽合肥，網傳一名男子戴上狗勁圈和繫上狗鏈，被一名年輕女子牽著在街上爬行，引起不少途人駐足圍觀。 圖／影片截圖
近日在安徽合肥，網傳一名男子戴上狗勁圈和繫上狗鏈，被一名年輕女子牽著在街上爬行，引起不少途人駐足圍觀。 圖／影片截圖

近日在安徽合肥，網傳一名男子戴上狗勁圈和繫上狗鏈，被一名年輕女子牽著在街上爬行，引起不少人駐足圍觀。

據內媒報道，事發在10月27日，網上流傳的影片顯示，上述女子停下來時還對男子說道：「遛一天趴一天累了吧，累啦，想吃東西嗎？」圍觀的民眾愈來愈多，兩名巡邏民警發現異常後便上前查看情況。

當時其中一位民警發現男子跪在地上，便叫男子站起來回答問題，男子不肯站起來也沒有出聲，直到女子對他說：「站起來！讓你站起來！」男子才肯緩緩站起來，民警問他「女子是你什麼人」，但男子只是低頭不語。

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文章授權轉載自《香港01》

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