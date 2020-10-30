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海南空姐帶機師回家偷吃 未婚夫怒搜保險套、床單液體證據對質

香港01 / 安祖娜／報導
慘被背叛的男子稱，莊姓空姐曾帶同公司的機師回家偷吃，於床上留下保險套、不明液體及毛髮。（搜狐圖片）
慘被背叛的男子稱，莊姓空姐曾帶同公司的機師回家偷吃，於床上留下保險套、不明液體及毛髮。（搜狐圖片）

中國大陸網絡瘋傳一段名為《海南航空乘務員莊xx騙我》的短片及多張相片，指1名男子與任職海南航空空中服務員的莊姓女子拍拖並計畫結婚後，發現女方同時周旋於多名男子之間，更曾帶同公司的機師回家偷吃，於床上留下保險套、不明液體及毛髮。該名未婚夫曾花約92萬人民幣（約400萬新台幣）於女方身上，得知被「騙財騙感情」，一怒之下搜集女方出軌證據，與對方當面對質並於微博公關片段，引起極大迴響。

《海南航空乘務員莊xx騙我》的文章相信由慘戴綠帽的男子所寫，內容指莊姓空姐與他交往及同居時，曾多次以「和同事一起」為由，私下與數名前男友聯絡及見面，即使被揭發後也重蹈覆徹。

男子8月初決定與莊女結婚，惟數日後卻發現，莊女瞞着他與同公司的一名曾姓機師經常聯絡，男方稱呼莊為「小野貓」，而莊女亦多次與對方夜蒲消遣，並帶對方到與他同居的寓所過夜。他其後「選擇相信她甚麼都沒有做」，讓莊女陪伴他處理與前妻的離婚事宜，又多次轉帳數千至過萬元不等予莊女，又送上婚戒及其他首飾，還未「簽紙」便豪送了價值約92萬人民幣的禮物及名車予對方。

不過至9月初，莊女再次突然失聯，男子其後查看大廈電梯閉路電視片段發現，女方帶了曾姓機師回家偷吃。被莊女多次背叛後，男子終忍無可忍，待莊女與曾男離家後，直接前往搜集證據，在屋內地毯及床上，發現多個保險套及毛髮，床單上亦有不明液體的痕跡。

莊女被揭發後，要脅男子如事情曝光便會自殺。莊母亦出面調停，勸男子原諒女兒：「她做得不對！以後堅決不會這樣，你倆在一起肯定會幸福的！相信阿姨，別生氣，我和叔叔都看好你的！相信我們不會看錯人，以後好好過日子吧！」兩人遂決定先擬訂婚前協議，將前事一筆勾銷。

相隔不足1個月，莊女竟突然悔婚，男子怒極找來媒體拍片，帶同「證據」與女方當面對質，直斥對方存心與曾姓機師合作騙財。莊女則解釋並非存心欺騙，又自言覺得與男友的感情很好，的確曾想結婚，「要不我有毛病？你們覺得我是找不到男朋友嗎」。然而男子卻即時拿出證據反駁：「這就是感情好？那是因為你一直說要和我結婚，誰談戀愛會給你一百多萬？」他最後要求莊女及其母，交還已轉帳的金錢便可，「車子和金飾也不要了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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