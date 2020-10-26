聽新聞
test
0:00 / 0:00
慎入！5歲男童常喉嚨痛 氣管竟有活水蛭 醫生拆解謎團
假如長期有喉嚨痛、呼吸不暢順等問題，千萬不要掉以輕心！中國大陸雲南省臨滄市1名5歲男童，最近1年反覆出現夜間打呼、喉嚨痛和呼吸不暢的症狀，經診斷後，竟發現其氣管有活水蛭，最終要施手術取出。主診醫生解開謎團，估計男童病因與飲用生水的習慣有關，提醒家長切勿讓小孩喝生水。
據大陸媒體報道，中國雲南省臨滄市1間人民醫院最近接到1名5歲男童求診，稱過去1年間反覆出現喉嚨痛、呼吸不暢和夜間打呼等情況，醫生診斷後，發現男童的氣管有活動異物，需要手術取出。
至10月16日，醫生以工具從男童的氣管取出活水蛭；側拍影片所見，水蛭被夾出時仍不停蠕動，畫面嚇人。主診醫生受訪時表示，「這個螞蝗（水蛭）是從小孩子氣管聲門下取出來的，他可能之前有喝生水這種情況」，提醒家長切勿讓孩子飲用生水。
延伸閱讀：
10歲童尿血尿痛求醫 揭膀胱揭藏1.5米電線 原來5年前已塞入
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言