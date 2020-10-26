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慎入！5歲男童常喉嚨痛 氣管竟有活水蛭 醫生拆解謎團

香港01 / 朱利安
醫生從5歲男童的氣管夾出活水蛭。 圖／微博影片截圖
醫生從5歲男童的氣管夾出活水蛭。 圖／微博影片截圖

假如長期有喉嚨痛、呼吸不暢順等問題，千萬不要掉以輕心！中國大陸雲南省臨滄市1名5歲男童，最近1年反覆出現夜間打呼、喉嚨痛和呼吸不暢的症狀，經診斷後，竟發現其氣管有活水蛭，最終要施手術取出。主診醫生解開謎團，估計男童病因與飲用生水的習慣有關，提醒家長切勿讓小孩喝生水。

據大陸媒體報道，中國雲南省臨滄市1間人民醫院最近接到1名5歲男童求診，稱過去1年間反覆出現喉嚨痛、呼吸不暢和夜間打呼等情況，醫生診斷後，發現男童的氣管有活動異物，需要手術取出。

至10月16日，醫生以工具從男童的氣管取出活水蛭；側拍影片所見，水蛭被夾出時仍不停蠕動，畫面嚇人。主診醫生受訪時表示，「這個螞蝗（水蛭）是從小孩子氣管聲門下取出來的，他可能之前有喝生水這種情況」，提醒家長切勿讓孩子飲用生水。

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文章授權轉載自《香港01》

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