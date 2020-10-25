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廁所隔間裝計時器惹議 公司稱為了判斷所需增加數量
大陸網路公司「快手」近日被網友爆料稱廁格內有安裝計時器，藉此控制員工上廁所的時間。快手隨後就在官方微博上作出回應，解釋是要便於判斷需要增加的移動廁所數量。
從網上流傳的圖片所見，廁格上方有一塊電子屏幕，有人使用廁格後就會啟動，除了會顯示「有人」之後，同時也會開始計時。此外，廁格牆壁上也貼有「計時器測試中」的公示。
快手小客服微博回應指，由於現時快手園區內廁所有限，以致員工上廁所排隊現像嚴重。在廁格安裝計時器，為了測試每天廁所的使用次數及時間，便於判斷需要增加的移動廁所數量。
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文章授權轉載自《香港01》
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