快訊

獎金、加給、津貼算不算工資？勞工沒搞清楚會虧很大

MLB／道奇再見失誤 光芒9局下逆轉追成二平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廁所隔間裝計時器惹議 公司稱為了判斷所需增加數量

香港01 / 葉琪
廁格上方有一塊電子屏幕，同時牆壁上有「計時器測試中」的公示。（微博）
廁格上方有一塊電子屏幕，同時牆壁上有「計時器測試中」的公示。（微博）

大陸網路公司「快手」近日被網友爆料稱廁格內有安裝計時器，藉此控制員工上廁所的時間。快手隨後就在官方微博上作出回應，解釋是要便於判斷需要增加的移動廁所數量。

從網上流傳的圖片所見，廁格上方有一塊電子屏幕，有人使用廁格後就會啟動，除了會顯示「有人」之後，同時也會開始計時。此外，廁格牆壁上也貼有「計時器測試中」的公示。

快手小客服微博回應指，由於現時快手園區內廁所有限，以致員工上廁所排隊現像嚴重。在廁格安裝計時器，為了測試每天廁所的使用次數及時間，便於判斷需要增加的移動廁所數量。

延伸閱讀：

泰王當面讚保皇派勇敢 王室粉絲：這是我人生的高點

美選總統終辯收視下跌 較首辯少百萬電視觀眾

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大杯飲料三分之一是中空 陸網紅店這樣解釋惹罵「詐騙」

近年網紅連鎖飲品店大行其道，吸引不少民眾「打卡」。然而大陸四川成都一家名叫「伏見桃山．茶寮」的飲品店，近日被質疑其銷售的一款大杯飲品看起來份量很足，喝大半天也喝不完，實情卻是下方約三分之一部分都是空心，屬於中空墊高層，換言之大杯僅比中杯容量多了100ml，被網友批評是「詐騙」。

廁所隔間裝計時器惹議 公司稱為了判斷所需增加數量

陸網路公司「快手」近日被網友爆料稱廁格內有安裝計時器，藉此控制員工上廁所的時間。快手隨後就在官方微博上作出回應，解釋是要便於判斷需要增加的移動廁所數量。

為30萬遺產證明「我爸是我爸」 男在公部門奔波7個月

廣東惠州陳姓男子為繼承已故父親的人民幣7萬餘元（約新台幣30萬元）存款，須辦理公證，但陳男在銀行、公證處、派出所、居委會來回跑了七、八次，歷時七個多月...

餓得只剩下一個頭…鯰魚被遺忘11個月 慘變「巨型蝌蚪」

廣西省崇左市一名黃姓男子去年12月從河中捉到5條鯰魚，原打算放在家中魚池養肥後食用，但後來因要事返鄉，近日回家查看魚池，發現鯰魚已消瘦得猶如巨型蝌蚪。

「流氓熊貓」變「霸道熊貓」：6隻Pokemon簡體中文名刪改負面字眼

精靈寶可夢（Pokemon）去年底在Switch上推出《Pokemon 劍/盾》後，早前再推出兩個DLC「鎧之孤島」及「冠之雪原」，新增不少Pokemon。

四川高校迎新晚會表演健美操 被抖音指「穿着暴露」中止直播

四川樂山師範學院日前舉辦迎新晚會，並在多個網上平台上全程直播。未料其中在抖音的直播，卻在體育學院學生表演健美操時，被抖音以「穿着暴露」為由中止，並且賬號還要被禁播三天。

香港東城戲院傳因鬧鬼關門…前身是殯儀館 廁所最猛

位於灣仔已倒閉的東城戲院傳聞是一間猛鬼戲院，YouTube頻道「迷上癮」講述當年盛傳的多個鬧鬼事件，例如全院滿座、無臉女鬼等靈異傳說。

長沙78棟千萬別墅20年沒人認領 雜草叢生淪鬼屋

在都市中擁有自己的房子，對普通民眾來說並不容易，但是在湖南長沙卻有78棟別墅無人認領，閒置至今已20年，內部雜草叢生，有...

又見貧困縣豪華工程 貴州苗族女神像耗資3.7億惹爭議

曾被列為貧困縣的貴州省劍河縣，耗資人民幣8600多萬元（約新台幣3.74億元）建了世界最大苗族女神像，資金運用引發質疑。...

「5G很快，但你可以慢下來」 杜蕾斯廣告被罰81萬人民幣

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）在進軍中國後，素以網路社群行銷的「鬼才文案」而成為熱搜排行榜的常勝軍。趁著iPho...

熱門新聞

「線上養牛」躺著賺？他被榨光畢生積蓄 才知牛根本不存在

國泰航空拒就新合約談判 不簽就解雇

今年「雙11」為什麼增加3天？背後藏4原因

趙建民：8指標 兩岸進入準戰爭

學者看習近平講話：40年來對美最強硬、對內激發愛國心

神隱之後復出 王岐山近來頻亮相引注意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。