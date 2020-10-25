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大杯飲料三分之一是中空 陸網紅店這樣解釋惹罵「詐騙」

香港01 / 陳進安
涉事「伏見桃山．茶寮」位於大陸四川成都人民北路一家新開的商場內。（截自紅星新聞）
涉事「伏見桃山．茶寮」位於大陸四川成都人民北路一家新開的商場內。（截自紅星新聞）

近年網紅連鎖飲品店大行其道，吸引不少民眾「打卡」。然而大陸四川成都一家名叫「伏見桃山．茶寮」的飲品店，近日被質疑其銷售的一款大杯飲品看起來份量很足，喝大半天也喝不完，實情卻是下方約三分之一部分都是空心，屬於中空墊高層，換言之大杯僅比中杯容量多了100ml，被網友批評是「詐騙」。

對此店員回應指，有關設計是中空隔冷層，由公司設計，全國連鎖店都是如此，店內的醒目位置也會給出相關圖示提醒消費者。

涉事「伏見桃山．茶寮」位於成都人民北路一家新開的商場內，清新的裝潢令其旋即成為網紅店。但有網友透露，自己點了該店的大杯飲品，拿到手時感嘆份量實在很大，應該叫「超大杯」。不過當拿到還沒有杯子長、碰不到底的飲管後，其馬上覺得有異，於是喝完拆開飲品包裝，發現杯套下方全部是中空的。

事件獲得不少網友附和，紛紛道出同類經歷，「把飲管放在外面對比一下，只到一半而已，這個應該算『詐騙』了吧」、「我喝了這麼多年（飲品）第一次遇到」。不過也有網友認為杯量剛剛好，「把整個杯子墊高，可以防冰、防燙，拿着很方便」。

為此，大陸記者周四（22日）專情拜訪涉事店家，從門口展示物來看，大杯杯身貌似是一體，沒有明顯的隔斷痕跡，不過如果現場點餐，醒目位置有示意圖提醒：「伏見桃山bigger大大杯（在微信點餐中為“大杯”）飲品含量600ml，下方為中空隔冷層。」

店內的醒目位置會給出相關圖示給消費者。（截自紅星新聞）
店內的醒目位置會給出相關圖示給消費者。（截自紅星新聞）

對於大杯和中杯的分別，店員表示其實容量只相差100ml，大杯下方是中空隔冷層，其為公司設計，全國連鎖店都是如此。雖然現場點餐有就杯型設計作出說明，但如果是微信點餐，手機上只會顯示兩種杯型的容量，沒有關於中空隔冷層的說明。

就價格而言，中杯每毫升價格為人民幣0.038元（約新台幣0.16元），大杯每毫升價格為0.04元（約新台幣0.17元）；大杯24元（約新台幣102元），相較於中杯的19元（約新台幣81元）貴了5元（約新台幣21元），因此在多出的100毫升中，每毫升價格為0.05元（約新台幣0.21元）。按每毫升價格算下來，反而中杯比大杯更來得划算。

至於加入中空隔冷層的原因，「伏見桃山．茶寮」的官方微博介紹了其優勢：「我們的bigger大大杯採用內外雙層嵌套形式，底部中空，這樣預熱不易燙手，遇冷也不會潮濕打滑。」而就網民質疑大杯實際杯型是否與中杯差不多，官微回應指大杯內層嵌套杯最大容量為700ml，標准出品飲料不少於600ml，是和中杯不同。

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文章授權轉載自《香港01》

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