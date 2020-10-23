餓得只剩下一個頭…鯰魚被遺忘11個月 慘變「巨型蝌蚪」

廣西省崇左市一名黃姓男子去年12月從河中捉到5條鯰魚，原打算放在家中魚池養肥後食用，但後來因要事返鄉，近日回家查看魚池，發現鯰魚已消瘦得猶如巨型蝌蚪。

黃男今年12月與叔叔到河邊釣魚，捕捉到5條鯰魚，於是放入家中魚池準備養肥後食用，然而其後因為要事返鄉而忘記餵食，導致鯰魚長期挨餓。黃男稱，離家期間只有叔叔在3月回去捕捉小魚餵飼過鯰魚一次。

網上片段中的鯰魚被餓了將近11個月，身軀明顯消瘦，與頭顱及眼珠完成不成比例，外觀猶如「巨型蝌蚪」；黃男表示「看到鯰魚餓得只剩下了一個頭」，覺得太過殘忍，於是到河邊將鯰魚放生。

不少網民批評男事主行為惡劣，「好可憐，為什麼要這樣對待牠們？人類太自私了」、「放生之前不給吃頓好的？」、「餓出了一個新物種」、「鯰魚生命力也太頑強」。

鯰魚是一種雜食性動物，主要食用水生昆蟲、動物、有機碎屑或同類屍體，雖然這種魚盛傳最好不要吃，更被形容為「世上最髒的魚」，但經正規養殖場利用無害化處理過的動物糞便作為飼料所養殖出來的鯰魚，其實並不影響食用安全。

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文章授權轉載自《香港01》