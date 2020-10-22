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四川高校迎新晚會表演健美操 被抖音指「穿着暴露」中止直播

香港01 / 葉琪／報導
四川樂山師範學院17個學院進行展示，直播被中止一刻正好是體育學院的健美操。（微博）
四川樂山師範學院17個學院進行展示，直播被中止一刻正好是體育學院的健美操。（微博）

四川樂山師範學院日前舉辦迎新晚會，並在多個網上平台上全程直播。未料其中在抖音的直播，卻在體育學院學生表演健美操時，被抖音以「穿着暴露」為由中止，並且賬號還要被禁播三天。

抖音相關負責人在周三（21日）回應時致歉，表示對於健美、人體雕塑等特定內容場景，目前的識別存在難度，會被「誤傷」，核實後將第一時間進行處理。

男女表演者身穿比基尼或者短褲，盡情展示健碩、凹凸有致的身材，以及古銅色的肌肉。（影片截圖）
男女表演者身穿比基尼或者短褲，盡情展示健碩、凹凸有致的身材，以及古銅色的肌肉。（影片截圖）

據了解，樂山師範學院在周日（18日）晚上7時，在南校區操場舉行以「2020秋月海棠．奮鬥的青春最美麗」為主題的迎新晚會，並在微信、微博、抖音等多個平台的學院官方賬號同步直播。未料約17分鐘後，在抖音上的直播突然被中止。學院在官方微博上發布所接獲的通知，抖音認定涉事賬號的直播內容「穿着暴露」，並且建議要「請更換着裝」。

但實際上，當時是該校17個學院的展示環節，直播被中止一刻正好是體育學院的健美操，男女表演者身穿比基尼或者短褲，盡情展示健碩、凹凸有致的身材，以及古銅色的肌肉。

學院節目指導老師葉老師在受訪時稱，體育學院的健美操並無不妥，所展現的就是健身、健美學系的內容，正如電視上的游泳、跳水比賽中運動員的穿著一樣，「這很正常。」學院黨委宣傳部相關負責人亦表示，校方沒有既定立場，「這是體育健美專業學生的專業特色展示，僅此而已。」

負責人並稱，直播被中斷後，校方已提出申訴，申訴結果是不影響賬號其他短片的上傳發布，直播功能亦會在稍後恢復。

抖音相關負責人回應指，為了保證用戶體驗，抖音有嚴格的內容安全標准。負責人承認現時對於健美、人體雕塑等特定內容場景的識別存在難度，偶爾會出現「誤傷」的情況，對為用戶帶來的不便深表歉意。

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文章授權轉載自《香港01》

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