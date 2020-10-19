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上海男用帥氣兒子照片網戀5年 騙取女方8.5萬被捕

香港01 / 姜庚宇
上海一名中年男子王強（化名）用其未成年帥氣兒子的照片，以各種理由向女網友索要錢財，5年間共騙取2萬元人民幣（約新台幣85000元）。示意圖／ingimage
上海一名中年男子王強（化名）用其未成年帥氣兒子的照片，以各種理由向女網友索要錢財，5年間共騙取2萬元人民幣（約新台幣85000元）。示意圖／ingimage

上海一名中年男子王強（化名）用其未成年帥氣兒子的照片，與一名女網友開展戀情長達5年，期間以各種理由向女方索要錢財，5年間共騙取2萬元人民幣(約新台幣85000元)。

直到今年8月，女方欲到上海與他見面，卻苦等不到王強出現，一問之下才真相大白，及後報警。日前，王強因涉嫌詐騙罪被上海奉賢區檢察院依法批捕。

上海奉賢區檢察院指，5年前，時年27歲的小姿（化名）在網絡遊戲上認識了自稱未成年的王強，二人一直隔空玩遊戲，時間久了，就發展成戀愛關係。

從2019年起，王強開始以各種理由找小姿借錢。一開始，他以「自己年紀小，家裏管得嚴，沒錢玩遊戲」為由，讓小姿為自己的遊戲帳號充值500元人民幣（約新台筆2000元）；接着，他又以「沒錢買零食、買衣服、買iPad、買智能手錶、買iPhone 11」等理由，向小姿要錢。小姿對他則有求必應，每一次都會轉帳。

2019年「五一」假期，小姿想來到上海找王強，自己主動出錢買好了機票，但卻被王強找藉口拒絕。2020年8月，小姿再次買好機票要來上海找男友，並出錢讓對方提前幫自己租了一間房子。小姿在出租房內等了10多天，王強都沒來見她。

小姿覺得奇怪，向出租房的合租室友打聽後才知道，房子是一個40多歲男人來租的。小姿質問王強怎麼回事，對方才坦白，一直以來，他都是冒充自己的兒子與之交往，每次小姿索要照片時，他都把自己年輕帥氣兒子的照片發過去。

得知真相後，小姿立即報警。檢察機關表示，疑犯王強以非法佔有為目的，通過網絡虛構事實，隱瞞真相，騙取他人2萬餘元錢財，數額較大，其行為已觸犯刑法，涉嫌詐騙罪，2020年9月24日，奉賢區人民檢察院依法對其批准逮捕。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 詐騙

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