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陸女年噴25萬「養東西」？ 陽台開超亮紅燈害鄰居起疑

聯合新聞網 / 綜合報導
陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易
陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易

大陸一名女子芬兒家中時常開著超亮的紅色燈光，讓鄰居都相當好奇她的職業，想不到其實是為了「養多肉植物」，芬兒表示，她非常喜歡養育多肉植物，每次下單都買到上千人民幣，入坑到現在，已經花了約6萬人民幣（約新台幣25.7萬元）。

根據陸媒《網易》報導，芬兒今年24歲，她不像其他女孩，喜歡買衣服、包包、化妝品，賺來的錢反而都是花在購買多肉植物上，她秀出訂單，甚至有一筆1450人民幣（約新台幣6219元）的訂單，他表示，就是單純覺得好看，目前家中共飼養2000多株多肉植物，為了照料植物，家中必須開著很亮的紅燈，也因此引起鄰居注意。

陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易
陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易

芬兒表示，多肉植物對於土質要求很高，需要專門配過，按照一定比例調製，每年光買土就要花上1000多人民幣（約新台幣4289元），一顆多肉植物的價格也是從幾百到上萬人民幣不等。而多肉植物專用的手工花盆最便宜也要200人民幣（約新台幣857元），每筆都是可觀的開銷。

陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易
陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易

芬兒說，從今年初開始買到停不下來，保守估計已經花了約6萬人民幣，且多肉植物市場波動也很大，養的速度跟不上掉價的速度，他表示，之前能賣到5到6元/棵，現在賣4到5毛/棵都不一定有人要。但有時候價格也會大幅上漲，她今年賣出一株空蟬多肉，要價6萬人民幣，但市場價格僅約200到600人民幣（約新台幣857到2573元）。

芬兒也給想入坑的新手兩大建議，第一，先了解一下想入手的品種，以及它的的品種特徵。這樣才能更好地去做養護，減少不必要的損失。第二，選擇適合自己居住城市環境養護的多肉品種，不好盲目追求好看但自己又養不好的，既費時間又費金錢。

陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易
陸女為了飼養多肉植物，陽台永遠開著超亮的紅燈，讓鄰居起疑。圖／取自網易

多肉植物

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