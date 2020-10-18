女相親帶23名親友測氣度！男見8萬帳單傻眼 結局曝光網讚爆

現代人交友方式多樣，像是親友介紹、APP軟體、相親等。近日大陸有對男女相親，因男子事先說好要請客，結果對方竟帶23名親友赴約，最後結帳金額高達人民幣19800元（約新台幣8萬5000元），氣得他當場拒付直接走人。

根據外媒報導，該名男子工作繁忙，一直沒結交女友，母親因此請媒人張羅相親對象，等到雙方見面當天，女子為了測試男方的「氣度」，竟擅自邀請23名親友到餐廳消費，整頓下來金額高達8萬5000元，男子看到帳單整個傻眼，當場關手機走人，留下女方親友自行付帳。

事後，雙方進行協商，女子希望帳單能共同平分，但對方表示只願意負擔當時與女子一起吃飯的那桌費用，剩下由她自行吸收，不過從聊天訊息可以看出，親友們並不想出錢，甚至有人直言「是妳要我們去的」。

消息一出，大陸網友留言表示，「女孩活該自作自受！相親是兩個人的事，幹嘛叫上親友？」、「明顯是借相親之名騙吃騙喝的」、「女方有點不要臉」、「我是男的看到這麼大陣仗，一定轉頭走人，絕對不會留下吃飯」、「傻眼，20幾個人也太多」。