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做新冠肺炎檢測！婦人穿戴千萬金飾 網友看完全閃瞎
一般人新冠肺炎做檢測都會做好個人防護措施，不必要的東西就不會戴出門，但近日大陸青島市有網友拍到1婦人居民堅持以「黃金裝備」出門，全身金鐲、金鍊多不勝數，一身打扮吸引不少人拍照，還有人笑說她是把全部家當戴在身上。
影片中可見，婦人雙手戴滿了金手鐲、金鍊，每手有10多條，而且每條都比單車鍊還粗，堆疊起來像黃金盔甲，每隻手指都戴上巨型金戒指。婦人頸上的金鍊多到數不清有幾條，每條的金珠都如和尚的佛珠，但卻是黃金版，令人感嘆其粗壯頸項的負重力。即使是小小的雙耳，居然還能戴上3隻大大顆的金耳環，可見這位大媽對金飾的追求只能用「恐怖」來形容。
不過，1名檢測員表示，該大媽只是附近街道的普通居民，認為「應該談不上炫富，也沒覺得很奇怪」。之後也有人質疑，大媽穿的金飾可以是假貨或鍍金，所以才能盡數戴身上。
然而，有網友爆料指這個大媽屬真富人，是「一顆紅心雞蛋」的董事長，名叫葛榮，更上傳一些照片，指她無論去哪都會戴上價值270萬人民幣（約新台幣1158萬元）的金飾，不是土豪而是真富豪。
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文章授權轉載自《香港01》
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