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淘寶賣「聰明光環」聲稱可提高智力 網酸：測消費者智商吧！

香港01 / 卡洛兒／報導
淘寶網竟有「智力光環」發售，聲稱可以提高智力。（淘寶圖片）
淘寶網竟有「智力光環」發售，聲稱可以提高智力。（淘寶圖片）

只有想不到，沒有淘不到的淘寶世界，竟然連智力都可以買？有網民近日在淘寶網發現，竟有「智力光環」的東西發售，聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發，使用者就像「洗冷水臉一樣維持頭腦清醒」，這款「高智能」的產品售價為由 128 至 300 元人民幣不等（約 新台幣560至1300元）。不過很多網民都笑言，這商品的功用應該是測試消費者的智力。

Facebook專頁「爆笑貼圖區」日前上載幾張淘寶網截圖，產品名為「智力光環」或「聰明光環」等，並寫明「學霸智商」、「中考高考提分神器」及「考試降溫貼」。產品詳情更解釋光環的原理，是根據「大腦智力和溫度的關係及恆溫動物調節體溫」，而決定智力，更指是全球首款穿戴式提高智力的產品，並強調「100元買來孩子輕鬆一生的學習」。

淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘寶圖片）
淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘寶圖片）

淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘寶圖片）
淘寶「智力光環」聲稱可以提高智力，是根據「大腦智力和溫度關係」的原理而開發。（淘寶圖片）

但從產品圖可見，「智力光環」其實只是用一條透明的膠管及海綿圈製作，前方則有鐵環扣上膠管，未見有開關制或發電器等部件，而示範圖中的小朋友戴上「光環」，就像孫悟空戴上「緊箍咒」般。

《香港01》記者嘗試在淘寶網搜尋關鍵字，未有相關產品資料顯示，不過以圖搜尋則見到該產品，售價由128 至 300 元人民幣不等，不過產品推出至今只有1次交易。如此新奇的產品隨即引起熱議，不少人都直言「商家侮辱消費者智商」，又揶揄稱「諾貝爾都要頒個獎」。有網民則指產品確實有其用途，「真是智力環，不過不是驗小孩，是驗家長啦」。

延伸閱讀：

12項天生資質高的特質　講粗口、唔做運動、鍾意獨處因為智力高？

飲食影響智商｜偷懶唔煮常食快餐速食　小朋友智力或低於同齡兒童

文章授權轉載自《香港01》

淘寶

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