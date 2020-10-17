快訊

研究：出現在豬隻身上的新興冠狀病毒 可能感染人類

中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日籍人夫被指偷吃《如懿傳》女演員 孕妻捉姦：勾引我老公

香港01 / 向樂高／報導
《如懿傳》女角「阿寶」王梓芠（右）被指與日籍人夫有染，被對方懷孕5個月的妻子捉姦，王梓芠其後否認事件，指與日男僅朋友關係。（微博影片截圖）
《如懿傳》女角「阿寶」王梓芠（右）被指與日籍人夫有染，被對方懷孕5個月的妻子捉姦，王梓芠其後否認事件，指與日男僅朋友關係。（微博影片截圖）

中國大陸網上瘋傳一段捉姦短片，指1名娶了中國女子的日籍人夫，背懷孕妻偷食《如懿傳》女演員王梓芠，王在劇中飾演的角色名為「阿寶」。網上瘋傳的片段顯示，當時房內一對男女坐在床上，其中男子赤裸上身，另一名被指是小三的女子被人扯髮掌摑，相信是「正宮」的女子大罵對方「不要臉」、「勾公引我老公」，又透露自己有5個月身孕。據報道，現場的「姦夫」是日本籍男子門間真也，被毆的小三則是女演員王梓芠，人夫當場表示不認識「妻子」，其後更拒絕與她聯絡。女子則希望丈夫能承擔對孩子應有的責任。

王梓芠深夜在微博發文，強調自己與日男僅屬朋友關係，對方因事借住其家，兩人一直分房居住，王的男友亦知悉事件，帖文又出示一張「諒解書」，指涉事女子向她道歉，並承不再滋擾及刪除當日拍攝的短片，如今對方拿短片造謠，她將會用法律手段去維護自己權益。

王梓芠上傳諒解書，以證明自己清白。（微博圖片）
王梓芠上傳諒解書，以證明自己清白。（微博圖片）

據《網易財經》報道，微博用戶「春困夏乏秋盹冬眠」發帖，稱自己的日本籍丈夫門間真也在她懷孕期間，與《如懿傳》扮演「阿寶」的女演員王梓芠非法同居，2人發生「不正當性行為」，犯重婚罪，當場被抓，並強調已報警。帖文更附有「捉姦在床」的影片，亦有王梓芠的生活照。

資料顯示，門間真也早年由日本到中國當調酒師，目前在北京一家酒吧工作，過往曾接受媒體訪問，算是有點名氣。而「春困夏乏秋盹冬眠」報稱自己與丈夫在2017年4月在中國領證結婚，目前懷孕5個月，而捉姦短片拍攝於本月10日，報稱是「元配」的女子掩至女演員家中，認為丈夫與女演員有姦情。

日籍人夫緊擁被打女子。（微博影片截圖）
日籍人夫緊擁被打女子。（微博影片截圖）

片段可見，相信是妻子的女子與親友上門時，門間真也開門時報稱不認識她，但妻子跟同行男子闖入房內，妻子情緒激動毆打疑是小三的女子，對小三扯髮及狂摑最少十多下，而門間真也則多次用身體為女方護駕，背部被人用腳狂踏。妻子動手期間不斷罵對方「不要臉」、「我都懷孕5個月，你還敢勾引我老公」。其後雙方被分開，門間真也細心地呵護被毆女子的傷勢。現場有人大叫「打電話報警」。

報稱是上門捉姦的女子向媒體表示，她事後被丈夫封鎖通訊，丈夫亦拒絕與她見面，甚至不承認婚姻和不想對孩子負責。女子似乎對婚姻已不存寄望，但希望丈夫能主動承擔對孩子的應有責任，包括提供她應得的撫養費，並承擔她在北京生孩子的後續及住院費用，要處理好孩子出生後60天的國籍問題，而孩子滿1歲時，她可以以監護人的身份到日本，到時可考慮辦理離婚或其他手續。

至16日晚上11時許，王梓芠在微博「王大夫的日常生發帖，指因日籍男性朋友沒有地方住，因此借住其家，而自己的女性助理亦是同住，其男友亦知道事件，且見過日男。事發當日1名姓高女子帶同8名男子闖入其家，強拉她入日男的房間，並拍攝打她的短片，她亦被污蔑成第三者。其後警方介入，證實短片是違法，而高女以懷孕要求和解，故雙方各自寫了諒解書，對方亦保證不會把短片放上網，而日男亦發聲明證實與她沒有關係。王梓芠表示在場的助理可以作證，其男友亦知情，未料有人仍以短片造謠，損壞其名譽，故會以法律的手段來維護自己。

對於王梓芠的說法，許多網民都存疑，認為作為女子，收留人夫在家留宿是嫌疑自招，又指從短片中看到兩人的舉動，看來相常曖昧。

王梓芠(左)是《如懿傳》女角色「阿寶」。《如懿傳》劇照
王梓芠(左)是《如懿傳》女角色「阿寶」。《如懿傳》劇照

延伸閱讀：

綠帽男暴打妻子與姦夫　兒子赤膊站床邊關係超亂

江西女失聯丈夫網上尋人　驚揭其13歲嫁人生子　其夫或涉刑事罪行

文章授權轉載自《香港01》

懷孕 婚姻 出軌

延伸閱讀

包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

看「多人性愛片」驚嚇女兒成主角 報警逮到嫌犯竟是和尚

「絕不原諒你！」柔道黑帶師把學生打到昏迷骨折 只因冰棒被偷吃

這些條件勿擾...38歲男「負面表列」萬言書徵女友 網讚：果然處女座

相關新聞

日籍人夫被指偷吃《如懿傳》女演員 孕妻捉姦：勾引我老公

中國大陸網上瘋傳一段捉姦短片，指1名娶了中國女子的日籍人夫，背懷孕妻偷食《如懿傳》女演員王梓芠，王在劇中飾演的角色名為「阿寶」。

「5G很快，但你可以慢下來」 杜蕾斯廣告被罰81萬人民幣

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）在進軍中國後，素以網路社群行銷的「鬼才文案」而成為熱搜排行榜的常勝軍。趁著iPho...

保險套廣告傷風敗俗？中國杜蕾斯判罰81萬的道德爭議

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex），在進軍中國後，素以網路社群行銷的「鬼才文案」而成為熱搜排行榜的常勝軍，讓杜蕾斯在中國被視為廣告行銷的經典案例。就在14日iPhone12發佈、杜蕾斯也跟進推出新廣告的同時，微博上卻開始延燒一則關鍵字：#杜蕾斯因內涵廣告被罰81萬 ——掀出杜蕾斯因文案內容「違背善良風俗」遭官方罰款下架的往事。部分輿論解讀為「老司機翻車」，但引發更多網友憤怒的是，質疑官方矯情道德作祟、管控言論的又一例證。但杜蕾斯被罰81萬確切到底發生什麼事？

影／女趕巴士衝馬路肉身檔車 司機踩油門「角力」被罰

遼寧省瀋陽市一名女子上周六（10日）未能趕上巴士，認為是司機故意不等她，盛怒下竟用肉身擋在巴士前面不讓駛走；巴士司機多次響號警告，甚至一度頂着女子緩慢往前推，但不果，於是報警。事後巴士公司認為，涉事女子雖然做法過激，但司機的處理手法也有錯，因此要求司機賠償對方1000元人民幣（約新台幣4340元）。

疫情下牙醫減少應診 地盤工竟淘寶網購工具自行補牙

網購世界無奇不有，常言「只有想不到，沒有淘不到」。有網友日前就在網購群組分享新奇貨品，指早於農曆新年時「咬崩牙」，不過疫情期間牙醫減少應診，故決定網購牙科工具「DIY補牙」，更稱補牙至今已半年，「牙齒正常使用中」。

陸大媽陶醉笑望習近平 網友：這阿姨眼神全是愛

中共總書記習近平13日到廣東汕頭市小公園視察，媒體報導，習所到之處「萬人空巷」宛如「追星」現場，其中一張照片在網上瘋傳，一名大媽含情脈脈望著講話中的習近平，引起討論。另有質疑稱，在習巡視中，全場無人戴口罩防疫，似找篩選過的「臨演」充當民眾。

「敬業」模範清潔女工撈馬桶水 當眾一飲而盡

山東一間飼料科技公司羅姓女清潔工，在參觀者的圍觀下，從衛生間的馬桶撈出一杯水，稍作展示後，當眾一飲而盡，並表示「也是希望公司的各個崗位都能把自己的工作做到極致。」影片流傳網路，引發熱議。

陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

有「最美護士」之稱的江蘇南通護士于鑫慧，在黃金周假期接受「兵哥哥」王林求婚；在網友還沉浸甜蜜愛情故事，1周後卻傳出兩位當事人的人設坍塌；于鑫慧已婚生子，王林是拋棄前女友的渣男。但當事人都未出面回應。

高富帥旅拍出圖也是假的 6人平攤4099元

「潛伏上海『名媛』群」一文暴紅後，另有自媒體刊文，稱此現象不限於女性，也有專為男性包裝的群。文章稱「上海名媛群算什麼，六人平攤4099元（人民幣，下同，約612美元），流水線上的『高富帥』已經去旅拍出圖了。」但該文真實性同樣引起質疑。

潛伏名媛群作者 文章暴紅當晚連夜被踢出群

「潛伏上海『名媛』群」一文揭露有女性靠「拼團」高檔商品假冒名媛引起社會關注，近日，該文作者出面稱，文章暴紅後，「半夜就被踢出群了」。他認為，自己被群友認出並踢出群的原因是，「群裡其實很多人都是互相認識的，我是新進去沒多久的。」

假「上海名媛群」惹議 女子回應：不偷不搶有何錯？

在大陸微信微博鬧得沸沸揚揚的「上海名媛群」事件，近期引起了不少討論，隨著事件發酵，事件中的女子回應：「花自己的錢不偷不搶...

女大學生手機失竊9小時 損失上萬元、背貸款

手機成為現代人生活必需品，許多人用來支付消費，大陸微信公眾號一篇文章談及一名大學生手機失竊9小時，不僅損失人民幣上萬元，...

熱門新聞

ASML：光刻機出口大陸不用許可證

開勞斯萊斯惡意逼車 駕駛稱「賠不起應讓道」

繼淘寶後 胡錫進點名台灣下一個恐逼退這家陸企

莊人祥稱陸返台員工複檢「很不幸」呈陰性？陸網友砲轟

習近平南巡5天變3天 突返京惹猜疑

大陸新冠疫苗即將開打 一劑約800元需打兩劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。