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影／女趕巴士衝馬路肉身檔車 司機踩油門「角力」被罰

香港01 / 李福源／報導
身穿藍色外套的女子當日走到馬路中，隔窗不斷指罵司機，巴士一度頂着女子往前行駛。（微博影片截圖）
身穿藍色外套的女子當日走到馬路中，隔窗不斷指罵司機，巴士一度頂着女子往前行駛。（微博影片截圖）

遼寧省瀋陽市一名女子上周六（10日）未能趕上巴士，認為是司機故意不等她，盛怒下竟用肉身擋在巴士前面不讓駛走；巴士司機多次響號警告，甚至一度頂着女子緩慢往前推，但不果，於是報警。事後巴士公司認為，涉事女子雖然做法過激，但司機的處理手法也有錯，因此要求司機賠償對方1000元人民幣（約新台幣4340元）。

網上片段中，身穿藍色外套的女子當日走到馬路中，用身軀擋在巴士正前方阻止駛走；司機多次響號警告，其後甚至緩慢往前推，女子卻繼續無視，還淡定玩手機。目擊者稱，涉事女子認為司機故意不等她，以致未能趕上巴士，因此一路狂追，並趁巴士停在交通燈位時衝前攔截。

瀋陽安運公交公司的發言人事後表示，該名女乘客不應該擋車，但司機明知前方有人仍繼續駛前，其舉動亦有錯誤，因此公司決定將之調職，並要求司機賠償對方1000元人民幣。

事件引起爭議，不少網民留言認為涉事女子行為過份，「肆意攔截公共交通工具，都夠治安處罰了，竟然還掙了一千塊錢」、「司機下次遇到這樣的情況直接報警吧，別再衝動行事了，還賠付1000，太倒楣了」；另方面也有意見指司機的確處理不當，「司機再有理也違法了，吊銷執照吧，涉及刑事問題了」、「雖然女子確實不對，但也不能頂着開車吧。我們應該譴責女子，但也希望司機被嚴肅處理，他這脾氣真的可怕」。

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文章授權轉載自《香港01》

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