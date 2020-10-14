陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

有「最美護士」之稱的江蘇南通護士于鑫慧，在黃金周假期接受「兵哥哥」王林求婚；在網友還沉浸甜蜜愛情故事，1周後卻傳出兩位當事人的人設坍塌；于鑫慧已婚生子，王林是拋棄前女友的渣男。但當事人都未出面回應。

綜合紅星新聞、「社會報料」報導，于鑫慧曾援鄂抗疫被媒體封「最美護士」，成為網紅，她曾高調表示要嫁「兵哥哥」，如今已與「兵哥哥」王林訂婚，並計畫明年于鑫慧的生日領證，王林生日舉辦婚禮。豈料訂婚消息傳出不久後，兩人負面消息也被曝光。

報導指出，爆料者稱，于鑫慧去武漢之前並不是護士（行政崗位），她是自己跑過去的，算是志願者；但她卻比一線的醫護人員還出名，還被授予了很多榮譽；成名之後，她在網上高調徵婚，然而事實上，她當時是已婚有子的狀態。

據報導，爆料者表示，于鑫慧有大量借貸不還，是一名失信被執行人，就是俗話說的「老賴」，在去年4月就沒有工作，每晚出入酒吧，根本不管孩子。在婚姻期間，她與多名異性保持曖昧關係；以家人生病等各種理由騙對方的錢財，有人查出她是已婚狀態選擇了分手。有人被騙一、兩萬，有人6000，一名援助武漢醫生被騙走10萬。

王林的渣男形象也不遑多讓，報導指出，網上爆料王林跟前女友還沒分手呢就跟于鑫慧好上了，而且為了分手，不惜以曝光20歲女友不雅照片的行為進行威脅。報導說，于鑫慧直接大罵、威脅前女友，並上演「自殺」戲碼。

當然這些說法都是知情人士爆料的。希望于鑫慧和王林能站出來駁斥這些「說法」，不然，可就真坐實了。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )