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「敬業」模範清潔女工撈馬桶水 當眾一飲而盡

世界日報 / 中國新聞組╱北京14日電
山東一間飼料科技公司羅姓女清潔員，在參觀者的圍觀下，從衛生間的馬桶撈出一杯水，稍作展示後，當眾一飲而盡。圖／翻攝紅星新聞
山東一間飼料科技公司羅姓女清潔員，在參觀者的圍觀下，從衛生間的馬桶撈出一杯水，稍作展示後，當眾一飲而盡。圖／翻攝紅星新聞

山東一間飼料科技公司羅姓女清潔員，在參觀者的圍觀下，從衛生間的馬桶撈出一杯水，稍作展示後，當眾一飲而盡，並表示「也是希望公司的各個崗位都能把自己的工作做到極致。」影片流傳網路，引發熱議。

紅星新聞報導，不少網友認為「大可不必」，還有網友說，「人都是有尊嚴的，馬桶的水怎麼可以讓人喝？即便達到飲用標準，那也是馬桶，侮辱人！」

報導指出，該公司工作人員表示，該影片是客戶上傳的；影片中的女清潔員是公司「模範員工」，喝廁所水並非公司要求，「她是我們的一個榜樣，這是她工作做到極致了。」

報導稱，該工作人員說，羅女2014年入職，2015年開始從事衛生間清潔工作，她開始喝衛生間的水，「是在近一兩年之內」。「第一次突破（心理障礙）時，喝了之後可能沒有持續。然後經過各方面檢測、到了馬桶水能喝的程度，也就是這兩年。」

紅星新聞核實到，該影片錄製地為山東眾成飼料科技有限公司。10月13日，該公司辦公室一位工作人員回應紅星新聞稱，網傳影片中的事發生於近日，或為客戶所傳，「和我們公司有業務往來的人來參觀公司，可能因為對她這個事比較好奇，發到網上。」該工作人員表示，影片中的清潔員為公司「模範員工」羅某，喝廁所水並非公司要求，「她是我們的一個榜樣，這是她工作做到極致了。」

針對網友的質疑，該工作人員表示，「可能在人的觀念裡，馬桶就是盛大小便的，如果是一個盛水容器的話，可能就比較容易讓人接受。」並稱，「以前也有客戶上傳（到網上），很多網友質疑，她都看到過，她都是這樣經歷過來的。」

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