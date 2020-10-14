快訊

蘆洲警匪飛車追逐！嫌犯市區狂飆 追撞公車、小黃被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸大媽陶醉笑望習近平 網友：這阿姨眼神全是愛

世界日報 / 中國新聞組╱北京14日電
網友曬出一張照片，習近平講話時，一名身穿紅色花衣的中年女子眼神專注，「一臉陶醉」。圖／取材自推特
網友曬出一張照片，習近平講話時，一名身穿紅色花衣的中年女子眼神專注，「一臉陶醉」。圖／取材自推特

中共總書記習近平13日到廣東汕頭市小公園視察，媒體報導，習所到之處「萬人空巷」宛如「追星」現場，其中一張照片在網上瘋傳，一名大媽含情脈脈望著講話中的習近平，引起討論。另有質疑稱，在習巡視中，全場無人戴口罩防疫，似找篩選過的「臨演」充當民眾。

香港大公報報導，習近平當日走進開埠文化陳列館、僑批文物館，了解汕頭開埠歷史、設立經濟特區以來的建設發展情況。隨後，步行察看開埠區街區人文歷史風貌，同市民群眾親切交流。

據報導，當地市民陳小瑛說：她和媽媽都非常激動，前一天傍晚就開始在小公園等待了，大家都十分期待習主席的到來。「第一次在家門口出現大型追星現場，老媽蹲點十小時，只為一睹歷史性時刻。」

報導稱，習近平到訪汕頭市小公園開埠區時，已是萬人空巷，騎樓街上滿滿都是激動的市民。還有不少大叔和阿姨們自備摺疊梯，踩上梯子，登高眺望，氣氛高漲。

另有港媒報導，有網友曬出一張照片，一名身穿紅色花衣的中年女子圍觀習近平講話，期間她雙手交握置於唇下，眼神專注，一臉滿足，猶如小粉絲見著偶像男神般地陶醉望著。有網友留言調侃，「這已是世上只有你和我」、「這阿姨眼神全是愛」。

另有網友發現，習近平及隨行官員乘坐的小巴車牌是「粵O U0001」。

此外，有媒體質疑，值此疫期，習近平在潮州老城區狀元坊，拿著麥克風與群眾互動，期間都未有戴口罩，一旁民眾也多無戴口罩。習近平還逗著一名嬰兒笑，近距離互動。報導引述網友稱，習到訪前，其實潮州老街早就封路，當天與習接觸的「街坊」皆是臨時演員。

習近平 口罩

延伸閱讀

習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起闗切

習近平：要推動粵港澳三地 經濟運行規則銜接

習近平：繼續引導台胞赴深圳投資興業

習近平出席深圳特區四十周年大會 提出十個堅持

相關新聞

陸大媽陶醉笑望習近平 網友：這阿姨眼神全是愛

中共總書記習近平13日到廣東汕頭市小公園視察，媒體報導，習所到之處「萬人空巷」宛如「追星」現場，其中一張照片在網上瘋傳，一名大媽含情脈脈望著講話中的習近平，引起討論。另有質疑稱，在習巡視中，全場無人戴口罩防疫，似找篩選過的「臨演」充當民眾。

「敬業」模範清潔女工撈馬桶水 當眾一飲而盡

山東一間飼料科技公司羅姓女清潔工，在參觀者的圍觀下，從衛生間的馬桶撈出一杯水，稍作展示後，當眾一飲而盡，並表示「也是希望公司的各個崗位都能把自己的工作做到極致。」影片流傳網路，引發熱議。

陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

有「最美護士」之稱的江蘇南通護士于鑫慧，在黃金周假期接受「兵哥哥」王林求婚；在網友還沉浸甜蜜愛情故事，1周後卻傳出兩位當事人的人設坍塌；于鑫慧已婚生子，王林是拋棄前女友的渣男。但當事人都未出面回應。

高富帥旅拍出圖也是假的 6人平攤4099元

「潛伏上海『名媛』群」一文暴紅後，另有自媒體刊文，稱此現象不限於女性，也有專為男性包裝的群。文章稱「上海名媛群算什麼，六人平攤4099元（人民幣，下同，約612美元），流水線上的『高富帥』已經去旅拍出圖了。」但該文真實性同樣引起質疑。

潛伏名媛群作者 文章暴紅當晚連夜被踢出群

「潛伏上海『名媛』群」一文揭露有女性靠「拼團」高檔商品假冒名媛引起社會關注，近日，該文作者出面稱，文章暴紅後，「半夜就被踢出群了」。他認為，自己被群友認出並踢出群的原因是，「群裡其實很多人都是互相認識的，我是新進去沒多久的。」

假「上海名媛群」惹議 女子回應：不偷不搶有何錯？

在大陸微信微博鬧得沸沸揚揚的「上海名媛群」事件，近期引起了不少討論，隨著事件發酵，事件中的女子回應：「花自己的錢不偷不搶...

女大學生手機失竊9小時 損失上萬元、背貸款

手機成為現代人生活必需品，許多人用來支付消費，大陸微信公眾號一篇文章談及一名大學生手機失竊9小時，不僅損失人民幣上萬元，...

25歲江西女失聯...夫帶4娃尋人 驚揭她13歲嫁人生子

陸媒《澎湃新聞》昨（12日）在官網和微博發布影片稱，江西省上饒市一名25歲吳姓女子在9個月前離家後失聯，他的丈夫揭男希望藉助媒體力量尋找她，「稱兩人已經結婚12年，並育有4名子女」，但不清楚妻子為什麼離開。自影片公開後，卻遭到網友排山倒海地斥責，因為按照揭男所述，吳女結婚時年僅13歲，不僅婚姻屬非法，男方還可能涉嫌刑事罪行。

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？

發生於山東濟南的一段影片稍早在網路上瘋傳：兩名男子在一家火鍋店內，趁著醉意調戲老闆娘，反被老闆娘在10秒內打趴。日前，老闆娘現身說明影片非當時現場，是事後還原擺拍，用以警告那些酒品不好的人，也呼籲女生注意防身；她並透露，本身確實會跆拳道，還曾拿下全國冠軍。

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

搭訕惹錯人！大陸2名男子在火鍋店調戲女老闆，老闆娘竟「以一打二」，將兩人打趴在地，影片流出後引發討論，事後老闆娘坦言，這段影片是刻意錄製的，不過在錄影前一天，確實發生同樣的事件，錄影發往的初衷僅是想提醒女性朋友「勇敢一點」，沒事可以練格鬥防身。

「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

廣西省南寧市一名余姓女子上周三（7日）晚進行網路直播，翌日凌晨3時就寢，半睡半醒間突然聽到床底傳來手機鈴聲，於是打開自己手機的電筒功能照射檢查，竟發現一名陌生男子躲藏在裏面，嚇得她立即報警。

四川新郎迎親送7.7萬禮金 岳母嫌少當場翻臉

江蘇徐州的一場婚禮，近來成為當地的熱門話題。本來新郎高高興興接娶新娘，並準備了人民幣1.8萬元（折合約新台幣76683元）禮金，沒想到岳母卻嫌太少當場翻臉，現場氣氛尷尬。而新娘當場只顧著數錢，完全沒有幫新郎緩頰的意思，更是讓人心寒。不少網民慨嘆：「結個婚都這樣難。」

熱門新聞

陸最美護士嫁兵哥哥1周後翻車！遭爆小三配渣男

習近平出席深圳大會致詞時不斷咳嗽 引起關切

假「上海名媛群」惹議 女子回應：不偷不搶有何錯？

台海緊張 解放軍公布特種部隊水下戰鬥射擊畫面

中共無人機「蜂群」曝光　未來將融入武器系統

中國新雷達系統大突破！探測低空大氣層中數百公里外目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。