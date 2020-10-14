陸大媽陶醉笑望習近平 網友：這阿姨眼神全是愛

中共總書記習近平13日到廣東汕頭市小公園視察，媒體報導，習所到之處「萬人空巷」宛如「追星」現場，其中一張照片在網上瘋傳，一名大媽含情脈脈望著講話中的習近平，引起討論。另有質疑稱，在習巡視中，全場無人戴口罩防疫，似找篩選過的「臨演」充當民眾。

香港大公報報導，習近平當日走進開埠文化陳列館、僑批文物館，了解汕頭開埠歷史、設立經濟特區以來的建設發展情況。隨後，步行察看開埠區街區人文歷史風貌，同市民群眾親切交流。

據報導，當地市民陳小瑛說：她和媽媽都非常激動，前一天傍晚就開始在小公園等待了，大家都十分期待習主席的到來。「第一次在家門口出現大型追星現場，老媽蹲點十小時，只為一睹歷史性時刻。」

報導稱，習近平到訪汕頭市小公園開埠區時，已是萬人空巷，騎樓街上滿滿都是激動的市民。還有不少大叔和阿姨們自備摺疊梯，踩上梯子，登高眺望，氣氛高漲。

另有港媒報導，有網友曬出一張照片，一名身穿紅色花衣的中年女子圍觀習近平講話，期間她雙手交握置於唇下，眼神專注，一臉滿足，猶如小粉絲見著偶像男神般地陶醉望著。有網友留言調侃，「這已是世上只有你和我」、「這阿姨眼神全是愛」。

另有網友發現，習近平及隨行官員乘坐的小巴車牌是「粵O U0001」。

此外，有媒體質疑，值此疫期，習近平在潮州老城區狀元坊，拿著麥克風與群眾互動，期間都未有戴口罩，一旁民眾也多無戴口罩。習近平還逗著一名嬰兒笑，近距離互動。報導引述網友稱，習到訪前，其實潮州老街早就封路，當天與習接觸的「街坊」皆是臨時演員。