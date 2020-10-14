潛伏名媛群作者 文章暴紅當晚連夜被踢出群

「潛伏上海『名媛』群」一文揭露有女性靠「拼團」高檔商品假冒名媛引起社會關注，近日，該文作者出面稱，文章暴紅後，「半夜就被踢出群了」。他認為，自己被群友認出並踢出群的原因是，「群裡其實很多人都是互相認識的，我是新進去沒多久的。」

紅星新聞報導，該文作者自稱「斥巨資500元（人民幣，以下同，約75美元）潛入魔都（上海）名媛群」，潛伏半個月後的感受是，本以為是和富婆們暢聊奢侈品，卻進了「高配版拼多多」群。

文章透露，成員們常在群裡發各種奢侈品的拼租信息，或者是高檔酒店房間和下午茶的拼團信息，如40個人拼團上海某高檔酒店房間一晚，均攤下來人均125元等。

報導指出，這篇文章最早發布於公眾號「李中二」，該公眾號主體為個人，發布的文章多是一些網路熱點內容，其中不少篇目閱讀量都達到10萬+。作者李中二說，自己平時有其他正職，做這個公眾號只是一個副業而已。

李中二表示，這些群友們的身分，「除了網紅，還有的是微商，有的是博主，需要好的照片支撐自己的運營，但自己錢又不是很多。」

李中二稱文章火了以後，12日半夜就被踢出了群。

此外，有不少網友質疑該文真實性。對此，李中二說，因為文章太過火爆，留言太多，自己看不過來了。「我不想去反駁，本來就是信就信，不信就不信的東西。我也不在乎這流量。」

據報導，記者實測文中的拼團方式發現，在支付寶芝麻信用的租借平台上，在服飾箱包的分類中，確實可以看到不少奢侈品品牌的熱門包款，日租價格均不超過百元。在該平台也有豪車租賃，上面顯示一台法拉利的日租價格為9000餘元。

至於文中提到「名媛」群「拼單」高檔酒店，儘管被點名的酒店予以否認，但一名上海五星級酒店業內人士透露，並非不可行。

該業內人士說，上海的網紅們在各種高檔場所點下午茶並拍攝照片發在社交平台上的情況，確實比較常見。這位業內人士稱，如果六人將分兩批次，每次三個人進入酒店去拍照是有可能的，「畢竟在下午茶的大堂裡，本來員工也就不多，員工不會一直盯著某一桌看的，所以不太容易被發現。」至於文章提到的40人拼團住房過夜，如果說是「訪客」還是有可能的。