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高富帥旅拍出圖也是假的 6人平攤4099元

世界日報 / 中國新聞組╱北京14日電
「潛伏上海『名媛』群」一文暴紅後，另有自媒體刊文，稱此現象不限於女性，也有專為男性包裝的群。（取材自三言財經）
「潛伏上海『名媛』群」一文暴紅後，另有自媒體刊文，稱此現象不限於女性，也有專為男性包裝的群。（取材自三言財經）

「潛伏上海『名媛』群」一文暴紅後，另有自媒體刊文，稱此現象不限於女性，也有專為男性包裝的群。文章稱「上海名媛群算什麼，六人平攤4099元（人民幣，下同，約612美元），流水線上的『高富帥』已經去旅拍出圖了。」但該文真實性同樣引起質疑。

文章稱，現實中，也有男版的小開群。首先，也是要置辦一身行頭，可是這些男孩們選擇了高仿，而不是「拼團」。一身Gucci、Louis Vuitton搭下來才300多。

該文提到，打扮好了以後，就要去拍幾張像樣的照片，坐飛機、喝茅台、和大佬交流，這些都是朋友圈展示面很重要組成部分。實際操作起來，就和「名媛」群很像了，在外灘邊上選一個高檔餐廳，兄弟們挨個坐在江邊的座位上，由其他朋友用剛剛學習的攝影秘訣為他拍照修圖。甚至還有「老師」教怎麼「蹦迪」（disco dancing）。

文章指出，在實戰階段，老師晚上帶著學員們在街頭搭訕，邀請女生去夜店，每人收取600元的學費。有聲稱成功的學員說，當時就是穿了老師給他搭配的一身衣服，讓一個女孩子第一面就淪陷其中，和他發生了關係。

文章稱，如今，甚至有開發出一條旅行線路，專門用來打造「朋友圈展示面」。這種專門為朋友圈拍攝素材的業務，叫做「社交旅拍」，模式也是拼團。「大家一起湊個幾千塊，又或者1萬塊錢，然後去一個比較高檔的地方。你拍完了我拍，我拍完了他拍，一個一個輪著拍，有的三天，有的是七天。 」

該文透露，一個三天兩夜的行程，VIP 5799元，可以供兩個人使用，合計出精修圖32至54張；性價比更高的常規名額，只要4099元，可以供六個人使用，合計下來每人只要683 。

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