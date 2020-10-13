25歲江西女失聯...夫帶4娃尋人 驚揭她13歲嫁人生子

陸媒《澎湃新聞》昨（12日）在官網和微博發布影片稱，江西省上饒市一名25歲吳姓女子在9個月前離家後失聯，他的丈夫揭姓男子希望藉助媒體力量尋找她，「稱兩人已經結婚12年，並育有4名子女」，但不清楚妻子為什麼離開。自影片公開後，卻遭到網友排山倒海地斥責，因為按照揭男所述，吳女結婚時年僅13歲，不僅婚姻屬非法，男方還可能涉嫌刑事罪行。

根據《澎湃新聞》報導的影片內容，這對夫妻本來共同居住在上饒市廣信區應家鄉吉安村。今年1月4日，揭男下班後發現妻子離奇失蹤，他立即報警，並在當地一間超市的監視器畫面中看到女方騎著電動腳踏車離去，妻子騎到一間店舖門口，將腳踏車停在那禮後，便將鑰匙交給店主。店主形容，吳女當時的裝扮十分神秘，全身只有眼睛位置露出。

其後，親朋好友協力為他透過各社交媒體平台尋人，也貼過尋人啟事，但都無法聯絡到妻子。他查到妻子的活動軌跡，得知她今年6月2日從江西撫州到了南昌，隔日又從陝西西安到了寧夏銀川，跨越了半個中國，此後再無線索。

揭男稱，妻子之前是浙江金華婺劇劇團的花旦，婚後不再從事劇團工作，夫妻平日感情很好，也不吵架，但去年起妻子開始注重打扮，購買化妝品，並表示丈夫的錢不夠她使用。此外，妻子那時起經常與另一名男子在網路上聊天，他詢問後妻子卻不願透露對方是誰，於是他便罵了妻子幾句。

他再指，自己84歲的老母也與兩人一同生活，而夫妻生下的4個孩子中，最大的8歲，最小的2歲。妻子失蹤後，他很長一段時間都困在家中無法出門工作。不過，為了生計，目前他已到金華工作。

吳女與揭男育有3男1女，其中最大年僅8歲，最小只有2歲。圖擷自微博。

吳女父親則表示，女兒和女婿「感情比較好」，一直是女婿在養家，而他很少聯絡兩人，完全不知道女兒發生了什麼。直到女兒失蹤後，他打過很多電話給女兒，但都一直未接通。

《澎湃新聞》在影片中公開了吳女的戶口名簿和社會保障卡，戶口名簿顯示她是已婚狀態，而對於為何她13歲時可以登記結婚，就沒有清楚說明。不過，許多網友則指出，揭男涉嫌違法。根據內地現行刑法第236條規定，姦淫不滿14歲幼女以強姦論，從重處罰，最高可判處死刑，而女性的最低結婚年齡是20歲。有網友認為，女方25歲已有8歲兒子，說明她17歲就已生育，但兩人可能更早就發生過性關係。

由於報導當中不僅公開了女方的全名，也沒有對其照片做遮蔽處理，網友也將矛頭指向媒體，認為報導是對受害者的二次傷害，也可能對女方的「逃亡」帶來阻礙。目前，《澎湃新聞》已將影片從官網和微博撤下。

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文章授權轉載自《香港01》