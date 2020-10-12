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凌晨傳來手機聲…網紅床底驚見陌生男 已躲10多小時

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
余女士凌晨聽到床底有手機響動的聲音，她用手機電筒往床底照射，結果看到一個陌生男子躲在下面。圖為示意圖。（取材自南國早報）
余女士凌晨聽到床底有手機響動的聲音，她用手機電筒往床底照射，結果看到一個陌生男子躲在下面。圖為示意圖。（取材自南國早報）

好驚悚！西南寧一名網美直播主，日前直播到凌晨收工後，突然聽到床底下傳來手機聲響，她用手機手電筒查看，竟有一名男子躲在裡面，男子眼看被發現後便慌忙爬出、下跪道歉，還告白「我是妳的粉絲，我喜歡妳很久了」，然後轉身逃逸。

南國早報報導，余姓女直播主表示，她在當天傍晚6點多出門，到11點才回家，然後做直播到隔天凌晨3點，其間沒有發現任何異狀。到了凌晨5時，她突然聽見床底下有手機震動的聲音，打開手機手電筒照射查看，才發現竟然一直有一名陌生男子躲在她的房間裡。

余女回憶，當下她趕緊用手機錄影，並問對方是誰，結果對方下跪說「對不起，我是你的粉絲，我喜歡你很久了」，本來打算問該名男子的身分證號碼並報警，但男子見狀立刻阻撓她拍攝，然後轉身就跑。目前，余女已經向大樓調閱監視器畫面且報警。

至於這名瘋狂粉絲是如何得知地址並闖入？余女猜測，她和粉絲互動時曾透露過自家具體住址，事發當天下午她出門曬被子時沒反鎖門，男子可能是在那個時候溜進來的，「但這樣一算，（潛入）時間相當長，回想起來還是心有餘悸。」

警方表示，目前事件正在進一步辦理中。

網民均對事件表示極為震驚，「簡直是恐怖電影情節！太可怕了吧」、「如果我是她，從今以後打地舖」、「必須嚴懲，趴在人家床底想幹嘛？」、「這個太驚悚了吧，女孩子肯定嚇死了」。

余女士發現男子躲在床下後打算報警，男子見狀轉身就跑。（取材自南國早報）
余女士發現男子躲在床下後打算報警，男子見狀轉身就跑。（取材自南國早報）

余女士床下的空間，男子當時就是躲在這裡。（取材自南國早報）
余女士床下的空間，男子當時就是躲在這裡。（取材自南國早報）

直播主 告白

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