火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？

發生於山東濟南的一段影片稍早在網路上瘋傳：兩名男子在一家火鍋店內，趁著醉意調戲老闆娘，反被老闆娘在10秒內打趴。日前，老闆娘現身說明影片非當時現場，是事後還原擺拍，用以警告那些酒品不好的人，也呼籲女生注意防身；她並透露，本身確實會跆拳道，還曾拿下全國冠軍。

綜合媒體報導，從影片中可以看見，兩名男子對著來收拾桌面的女老闆毛手毛腳，其中一名黑衣男子一度要將她拉到身邊，遭到拒絕後還動手動腳，反遭女老闆三拳兩腳制服；另一名男子見狀準備上前揮拳被阻止後還向女老闆拋出椅凳反擊，最終仍是被踹了出去。

影片PO網後，許多網友大讚女老闆不僅長得漂亮，功夫更是了得，不過也有人認為這是明顯的演戲、擺拍，「營銷策畫的，她想紅」。

對此，女老闆在微博上回應，承認影片內容是案件重演，「我把事情用段子拍出來，提醒大家喝酒要有度！」也想藉影片呼籲女生們要勇敢一點，沒事的時候練一下防身技能。她否認拍片是為炒作，還說意外得到這麼多關注，「自己也很懵」。

女老闆說，當天是因火鍋店人手不足，去幫忙時正好遇到兩個醉漢來點菜，沒想到他們竟對自己動手動腳，於是就翻臉了，雖然其中一名男子事後有道歉，但她愈想愈氣，決定還原事件經過PO網。

女老闆還透露，她曾贏得全國菁英賽跆拳道冠軍、山東省四連冠及山東省省運會冠軍，經營拳館才是她的正職，火鍋店僅是副業。