快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

發生於山東濟南的一段影片稍早在網路上瘋傳：兩名男子在一家火鍋店內，趁著醉意調戲老闆娘，反被老闆娘在10秒內打趴。日前，老闆娘現身說明影片非當時現場，是事後還原擺拍，用以警告那些酒品不好的人，也呼籲女生注意防身；她並透露，本身確實會跆拳道，還曾拿下全國冠軍。

綜合媒體報導，從影片中可以看見，兩名男子對著來收拾桌面的女老闆毛手毛腳，其中一名黑衣男子一度要將她拉到身邊，遭到拒絕後還動手動腳，反遭女老闆三拳兩腳制服；另一名男子見狀準備上前揮拳被阻止後還向女老闆拋出椅凳反擊，最終仍是被踹了出去。

影片PO網後，許多網友大讚女老闆不僅長得漂亮，功夫更是了得，不過也有人認為這是明顯的演戲、擺拍，「營銷策畫的，她想紅」。

對此，女老闆在微博上回應，承認影片內容是案件重演，「我把事情用段子拍出來，提醒大家喝酒要有度！」也想藉影片呼籲女生們要勇敢一點，沒事的時候練一下防身技能。她否認拍片是為炒作，還說意外得到這麼多關注，「自己也很懵」。

女老闆說，當天是因火鍋店人手不足，去幫忙時正好遇到兩個醉漢來點菜，沒想到他們竟對自己動手動腳，於是就翻臉了，雖然其中一名男子事後有道歉，但她愈想愈氣，決定還原事件經過PO網。

女老闆還透露，她曾贏得全國菁英賽跆拳道冠軍、山東省四連冠及山東省省運會冠軍，經營拳館才是她的正職，火鍋店僅是副業。

火鍋 跆拳 菁英

延伸閱讀

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

吃到飽火鍋會「偷換爛肉」？ 釣出工讀生曝內幕

曾經是標配啊！火鍋店為何很少附雞蛋了？ 過來人曝關鍵原因

火鍋店飲料機為何沒有沙士？ 內行人揭關鍵是「飲料配方」

相關新聞

凌晨傳來手機聲…網紅床底驚見陌生男 已躲10多小時

好驚悚！西南寧一名網美直播主，日前直播到凌晨收工後，突然聽到床底下傳來手機聲響，她用手機手電筒查看，竟有一名男子躲在裡面，男子眼看被發現後便慌忙爬出、下跪道歉，還告白「我是妳的粉絲，我喜歡妳很久了」，然後轉身逃逸。

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？

發生於山東濟南的一段影片稍早在網路上瘋傳：兩名男子在一家火鍋店內，趁著醉意調戲老闆娘，反被老闆娘在10秒內打趴。日前，老闆娘現身說明影片非當時現場，是事後還原擺拍，用以警告那些酒品不好的人，也呼籲女生注意防身；她並透露，本身確實會跆拳道，還曾拿下全國冠軍。

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

搭訕惹錯人！大陸2名男子在火鍋店調戲女老闆，老闆娘竟「以一打二」，將兩人打趴在地，影片流出後引發討論，事後老闆娘坦言，這段影片是刻意錄製的，不過在錄影前一天，確實發生同樣的事件，錄影發往的初衷僅是想提醒女性朋友「勇敢一點」，沒事可以練格鬥防身。

「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

廣西省南寧市一名余姓女子上周三（7日）晚進行網路直播，翌日凌晨3時就寢，半睡半醒間突然聽到床底傳來手機鈴聲，於是打開自己手機的電筒功能照射檢查，竟發現一名陌生男子躲藏在裏面，嚇得她立即報警。

四川新郎迎親送7.7萬禮金 岳母嫌少當場翻臉

江蘇徐州的一場婚禮，近來成為當地的熱門話題。本來新郎高高興興接娶新娘，並準備了人民幣1.8萬元（折合約新台幣76683元）禮金，沒想到岳母卻嫌太少當場翻臉，現場氣氛尷尬。而新娘當場只顧著數錢，完全沒有幫新郎緩頰的意思，更是讓人心寒。不少網民慨嘆：「結個婚都這樣難。」

沙魚吃人？福建主題樂園沙魚館爆遊客喪命

福建天柱山歡樂大世界沙魚館日前發生一宗「亡人事故」，縣政府發出通知並成立調查組；有報導稱，一名女遊客在體驗潛水項目時溺斃。

8天長假吃掉1千萬桌 重慶火鍋凌晨3點還在排隊

在成都成為中國夜遊之都之後，重慶傳出利多消息，該市火鍋業在十一長假8天中，接待總量超過1000萬桌。有火鍋店從開門起就一直排隊至凌晨3點，渝中區一火鍋店甚至在8天裡排隊突破2萬桌之多，店裡熱鬧的場面猶如過年。

岳母嫌新郎紅包「太小」當眾翻臉 新娘未出聲竟在旁數錢

婚禮現場岳母不滿女婿紅包給太少當場翻臉，新娘也在一旁數錢！日前大陸一對情侶在結婚接親時，女方母親因嫌女婿紅包給得不夠，竟當著眾多親戚的面前翻臉，就連新娘也沒有出面緩頰，而是在一旁數錢，影片曝光後，立刻在網路上瘋傳，網友看了紛紛開玩笑直呼「感覺過幾天就要辦離婚宴了」。

婚禮上伴娘飛撲強吻新郎、新娘臉色大變 網笑案情不單純

一名伴娘在新人的結婚儀式上，被邀請上台致詞時，公然在眾目睽睽之下強吻新郎，不僅讓全場陷入尷尬，也讓人懷疑是不是跟新郎有一腿。

取外送美食赫見員警全副武裝站門口 顧客嚇傻原來是「敏感詞」惹禍

現時不少民眾透過外送App下訂單時都會加上備註，以向店家提出特殊需要，惟湖北荊門市掇刀城區關帝路一家滷菜店，日前卻發現有顧客竟在訂單上備註了「幫我，謝謝！幫我，謝謝！」。

省2小時！海底撈有「插隊」服務？花40元直接爽變第一位

連鎖火鍋店海底撈，最大的特色是各種貼心服務，現場候位時可以享受免費飲品，另外還有提供美甲、按摩椅等服務，近來傳出有人在淘寶用40元(約台幣172元)買到了「海底撈插隊服務」，省去了大半的等候時間，就能直接成為第一位入座，影片觀看次數也超過千萬次。

西安景區熱氣球將工作人員帶飛 雙腿懸空險象環生

陝西西安一處景區，日前放飛熱氣球時竟把工作人員給帶飛，從中國大陸網友提供的影片可以看到，有人掛在熱氣球的籃子外，被帶上半空中...

熱門新聞

陸媒評蔡英文國慶演說：隱含20年「台獨」時間表

「求和說」央視李紅 隔1個月現身

港媒：習近平本週將南巡深圳 並會見港澳特首

喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地

「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

獨／陳同佳案新進展 理律受委任已向士林地檢署陳報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。