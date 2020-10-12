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喝醉男客調戲老闆娘 她「以一打二」揮拳把兩人打趴在地
搭訕惹錯人！大陸2名男子在火鍋店調戲女老闆，老闆娘竟「以一打二」，將兩人打趴在地，影片流出後引發討論，事後老闆娘坦言，這段影片是刻意錄製的，不過在錄影前一天，確實發生同樣的事件，錄影發往的初衷僅是想提醒女性朋友「勇敢一點」，沒事可以練格鬥防身。
近日網路上流傳一支「女子以一打兩男」的影片，根據《MINNEWS》報導，大陸山東濟南兩名男子到火鍋店用餐，在上菜時發現女老闆娘長得很漂亮，因此向她搭訕調戲，老闆娘無法忍耐，當場以跆拳道功夫制服兩人，以一打二將他們打趴在地。
根據爆料指出，老闆娘是一名跆拳道的武館館主，火鍋店只是副業，她曾多次獲得全國跆拳道冠軍、山東省四連冠、山東省運動會冠軍等。這段影片被發上網路，引發網友熱議。
老闆娘事後坦言，這段影片其實是刻意錄製的，不過事情在前一天真實發生過，當時火鍋店人手不足，她親自出面幫忙服務客人，正好遇到兩名喝醉酒的男客人，對方點菜時動手動腳，老闆娘逼不得已與兩人發生肢體衝突，最終兩人道歉，事情不了了之。
老闆娘說，事後越想越生氣，決定拍影片還原當時情況，拍片的目的「主要想呼籲女性勇敢一點，沒事可以去練一下格鬥去防身」，網友這段影片紛紛表示贊同，也有人笑稱「這是順便為自己的武館做廣告呀！」
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