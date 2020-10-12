「喜歡妳很久了」狂迷潛入匿床底 凌晨傳出鈴聲嚇壞女主播

廣西省南寧市一名余姓女子上周三（7日）晚進行網路直播，翌日凌晨3時就寢，半睡半醒間突然聽到床底傳來手機鈴聲，於是打開自己手機的電筒功能照射檢查，竟發現一名陌生男子躲藏在裏面，嚇得她立即報警。

余女當日傍晚約6時外出，晚上約11點回家，之後進行網路直播，至翌日凌晨3點時上床休息，約兩小時後仍未能睡著，卻突然聽到床底傳來手機鈴聲，但手機已啟動靜音模式，因此甚感奇怪，拿起手機照向床底，照到的竟是一張陌生男子的臉。

陌生男子被發現後立即從床底鑽出來，余女說：「我問他『你是誰？』，然後他就跪下了，說『對不起，我是妳粉絲，我喜歡妳很久了』。」余女決定報警，對方見狀隨即轉身逃跑，她趕忙拿起手機拍攝，惟只拍到其背影，她於是找房東取得大樓的閉路電視片段並報警。

余女稱，與粉絲互動時曾透露住址，而事發當日下午她曾出門曬被沒有把門鎖上，因此估計陌生漢是趁著那一刻潛入，「但這樣一算，（潛入）時間相當長，回想起來還是心有餘悸。」

警方仍在調查事件，同時提醒民眾進行網路直播時不要輕易透露住址，同時避免讓他人掌握行蹤。

網民均對事件表示極為震驚，「簡直是恐怖電影情節！太可怕了吧」、「如果我是她，從今以後打地舖」、「必須嚴懲，趴在人家床底想幹嘛？」、「這個太驚悚了吧，女孩子肯定嚇死了」。

來自廣西省南寧市的余姓女直播主。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》