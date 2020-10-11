聽新聞
test
0:00 / 0:00
四川新郎迎親送7.7萬禮金 岳母嫌少當場翻臉
江蘇徐州的一場婚禮，近來成為當地的熱門話題。本來新郎高高興興接娶新娘，並準備了人民幣1.8萬元（折合約新台幣76683元）禮金，沒想到岳母卻嫌太少當場翻臉，現場氣氛尷尬。而新娘當場只顧著數錢，完全沒有幫新郎緩頰的意思，更是讓人心寒。不少網民慨嘆：「結個婚都這樣難。」
香港01報導，徐州一對新人日前舉辦婚禮，新郎按照一般流程到女方家裡接新娘，岳母不滿迎親禮金竟當場變臉直嗆：「一萬八太小了！」完全不留情面，新郎尷尬得一時說不出話來，面露難色。男方親友見狀，想幫新郎圓場，結果話剛出口，就遭到岳母打斷，「少一分都不行」。
不過更讓人心寒的是，當下新娘只坐在床上專心數錢，完全沒有幫丈夫解圍的打算，甚至不曾抬頭看一眼，最終新郎再加多1萬元才能過關。新郎好不容易將新娘接走，下樓時竟還遇到一群人攔車討「喜菸」，令新郎更加無奈。
遇到這種另一半家人認錢不認人的情況，不少網友直批岳母的態度如同賣女兒，「談生意就談生意，搞得跟結婚一樣」，也有網友表示，現在娶老婆「難於上青天」，但最可怕都是新娘的態度，「搞不好過幾天就光速離婚，再撈新郎一筆」。有網友則認為禮金這回事，還是提前說清楚就好，「這樣多難堪啊！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言