沙魚吃人？福建主題樂園沙魚館爆遊客喪命

福建天柱山歡樂大世界沙魚館日前發生一宗「亡人事故」，縣政府發出通知並成立調查組；有報導稱，一名女遊客在體驗潛水項目時溺斃。

由於並未說明所謂「亡人事故」的具體情況，引來不少揣測。綜合香港01、觀察者網報導，網友轟縣府通知不明不白，「啥事故？沙魚吃人了？死因呢？這麼重要的內容怎麼什麼都沒說，總不能讓觀眾自己聯想吧，太不嚴謹！」，還有網友諷「這文案是沙魚自己寫的吧，前言不搭後語，又不說原因」，更有人稱「這類通告不能知道發來幹嘛？光看標題差點把帳算到沙魚頭上」。

據「長泰新聞網」報導指出，是一名20歲的女遊客在體驗潛水項目時溺亡，該項目已暫停運營，事故原因正在調查中。另有知情網友透露，當時是一對雙胞胎姊妹出事，兩人同時參加體驗潛水項目，結果妹妹失救而死，「姊妹兩個人都下去體驗潛水，兩人水性好意識到沒氧都自己游上來，可能妹妹溺水比較嚴重，上來居然沒人搶救」。

據天柱山歡樂大世界官網介紹，名為「沙魚王國」的沙魚館，其沙魚池水體面積達2000平方米，水深達12米。