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8天長假吃掉1千萬桌 重慶火鍋凌晨3點還在排隊

世界日報 / 中國新聞組／北京11日電
重慶的火鍋店在十一假期期間幾乎爆滿，大批訂不到位子的民眾在店門口排隊候位。（取材自人民網）
重慶的火鍋店在十一假期期間幾乎爆滿，大批訂不到位子的民眾在店門口排隊候位。（取材自人民網）

在成都成為中國夜遊之都之後，重慶傳出利多消息，該市火鍋業在十一長假8天中，接待總量超過1000萬桌。有火鍋店從開門起就一直排隊至凌晨3點，渝中區一火鍋店甚至在8天裡排隊突破2萬桌之多，店裡熱鬧的場面猶如過年。

來源：YouTube

上游新聞報導，「今年國慶期間，外地人到重慶來旅遊打卡的特別多，他們到重慶都要吃一頓、甚至幾頓重慶火鍋。」重慶市火鍋協會會長何永智表示，節日期間全市火鍋店的人氣普遍都很好。

據統計，8天長假裡的重慶火鍋門店接待量有1000多萬桌。許多火鍋店門口排起了長隊，甚至有火鍋店從開門起就一直排隊至凌晨3點，渝中區一火鍋店在國慶節8天排隊突破2萬桌之多。

重慶網紅景點洪崖洞景區旁的一家火鍋店在十一假期間每天吸引2000多名遊客前來排隊品嘗火鍋，客流量已恢復到了疫情前的水平。這家火鍋店6日迎來了假期累計排隊的第1萬號客人。火鍋店送給這位客人一張免費吃3年火鍋的飯票。

另據報導，長假的火鍋消費潮也帶動了火鍋概念股價。知名小火鍋呷哺呷哺8日除息，快速填息並大漲超過8％，海底撈也漲逾4％。

一家火鍋店迎來了國慶假期累計排隊的第1萬號客人，店家特別送給這位客人一張免費吃3年火鍋的飯票。（取材自上游新聞）
一家火鍋店迎來了國慶假期累計排隊的第1萬號客人，店家特別送給這位客人一張免費吃3年火鍋的飯票。（取材自上游新聞）

重慶火鍋店內擠滿人。（視頻截圖）
重慶火鍋店內擠滿人。（視頻截圖）

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