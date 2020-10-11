岳母嫌新郎紅包「太小」當眾翻臉 新娘未出聲竟在旁數錢

婚禮現場岳母不滿女婿紅包給太少當場翻臉，新娘也在一旁數錢！日前大陸一對情侶在結婚接親時，女方母親因嫌女婿紅包給得不夠，竟當著眾多親戚的面前翻臉，就連新娘也沒有出面緩頰，而是在一旁數錢，影片曝光後，立刻在網路上瘋傳，網友看了紛紛開玩笑直呼「感覺過幾天就要辦離婚宴了」。

根據陸媒《 網易新聞 》報導，近日江蘇南京一對情侶舉行接親儀式時，由於岳母不滿意新郎給的紅包「數目不夠大」，當場一臉嫌棄斥責「太少了」。

從影片中可看到，女方的母親在看到紅包後，手盤著走到一旁說道「1萬8（約新台幣76000元）太小了」，並希望新郎能「入境隨俗」，導致在場的人都感到相當不知所措，即使上前勸說也沒有結果，而在一旁的新娘也不顧新郎的面子，自顧自的坐著數錢。

所幸最後婚禮還是照常舉行，但影片被伴郎上傳網路後，立刻引來網友一片撻伐，並留言回應「娶媳婦看丈母娘，丈母娘不通情達理，媳婦也絕對好不到哪去」、「新娘竟然在數錢，太勢利了」、「丈母娘這表情，新郎以後肯定難過」、「這種婚沒有必要結，結了也不會長久的」。