快訊

全民運龍舟隊女選手 不慎自撞電桿傷重不治

蘋果供應鏈復揚科技火警 消防派遣13車搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

岳母嫌新郎紅包「太小」當眾翻臉 新娘未出聲竟在旁數錢

聯合新聞網 / 綜合報導
日前大陸一對情侶在結婚接親時，女方母親因嫌女婿紅包給得不夠，竟當著眾多親戚的面前翻臉，就連新娘也沒有出面緩頰，而是在一旁數錢。圖擷自網易新聞
日前大陸一對情侶在結婚接親時，女方母親因嫌女婿紅包給得不夠，竟當著眾多親戚的面前翻臉，就連新娘也沒有出面緩頰，而是在一旁數錢。圖擷自網易新聞

婚禮現場岳母不滿女婿紅包給太少當場翻臉，新娘也在一旁數錢！日前大陸一對情侶在結婚接親時，女方母親因嫌女婿紅包給得不夠，竟當著眾多親戚的面前翻臉，就連新娘也沒有出面緩頰，而是在一旁數錢，影片曝光後，立刻在網路上瘋傳，網友看了紛紛開玩笑直呼「感覺過幾天就要辦離婚宴了」。

根據陸媒《 網易新聞 》報導，近日江蘇南京一對情侶舉行接親儀式時，由於岳母不滿意新郎給的紅包「數目不夠大」，當場一臉嫌棄斥責「太少了」。

從影片中可看到，女方的母親在看到紅包後，手盤著走到一旁說道「1萬8（約新台幣76000元）太小了」，並希望新郎能「入境隨俗」，導致在場的人都感到相當不知所措，即使上前勸說也沒有結果，而在一旁的新娘也不顧新郎的面子，自顧自的坐著數錢。

所幸最後婚禮還是照常舉行，但影片被伴郎上傳網路後，立刻引來網友一片撻伐，並留言回應「娶媳婦看丈母娘，丈母娘不通情達理，媳婦也絕對好不到哪去」、「新娘竟然在數錢，太勢利了」、「丈母娘這表情，新郎以後肯定難過」、「這種婚沒有必要結，結了也不會長久的」。

紅包 婚禮

延伸閱讀

把圓的物體當胸部！臉書下架洋蔥廣告 理由竟是「太性感」

女主播穿圍裙播報新聞？畫面曝光引熱議 網友揭幕後真相

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

鐵道公司員工竊178張乘客遺失交通卡 盜刷逾8萬支付生活開銷

相關新聞

岳母嫌新郎紅包「太小」當眾翻臉 新娘未出聲竟在旁數錢

婚禮現場岳母不滿女婿紅包給太少當場翻臉，新娘也在一旁數錢！日前大陸一對情侶在結婚接親時，女方母親因嫌女婿紅包給得不夠，竟當著眾多親戚的面前翻臉，就連新娘也沒有出面緩頰，而是在一旁數錢，影片曝光後，立刻在網路上瘋傳，網友看了紛紛開玩笑直呼「感覺過幾天就要辦離婚宴了」。

婚禮上伴娘飛撲強吻新郎、新娘臉色大變 網笑案情不單純

一名伴娘在新人的結婚儀式上，被邀請上台致詞時，公然在眾目睽睽之下強吻新郎，不僅讓全場陷入尷尬，也讓人懷疑是不是跟新郎有一腿。

取外送美食赫見員警全副武裝站門口 顧客嚇傻原來是「敏感詞」惹禍

現時不少民眾透過外送App下訂單時都會加上備註，以向店家提出特殊需要，惟湖北荊門市掇刀城區關帝路一家滷菜店，日前卻發現有顧客竟在訂單上備註了「幫我，謝謝！幫我，謝謝！」。

省2小時！海底撈有「插隊」服務？花40元直接爽變第一位

連鎖火鍋店海底撈，最大的特色是各種貼心服務，現場候位時可以享受免費飲品，另外還有提供美甲、按摩椅等服務，近來傳出有人在淘寶用40元(約台幣172元)買到了「海底撈插隊服務」，省去了大半的等候時間，就能直接成為第一位入座，影片觀看次數也超過千萬次。

西安景區熱氣球將工作人員帶飛 雙腿懸空險象環生

陝西西安一處景區，日前放飛熱氣球時竟把工作人員給帶飛，從中國大陸網友提供的影片可以看到，有人掛在熱氣球的籃子外，被帶上半空中...

兒子證件尾數為「4」 迷信母大鬧派出所要警察改掉

數字「4」因為與「死」字的諧音相似，有不少迷信的人都會選擇避開。江蘇省南京市近日有一名母親就因為兒子身分證尾數為「4」，...

河南老人組團攔結婚車隊「討彩禮」 警未阻止稱：地方風俗

這到底算地方風俗還是路霸行為呢？河南國慶假期間，被拍到多名老人走在馬路攔下結婚隊伍的車輛，如果不留下「彩頭」就不放行，硬是要新人們發紅包及香煙等。老人組團攔路人多勢眾，畫面令人震驚。有禮車司機說這在當地非常常見，雖然這些行為讓當地人反感，但不少人因擔心耽誤時間及阻塞交通，都會付錢了事，而警方形容這是「地方風俗」。不過網民們紛紛大鬧老人，指他們根本就是敲詐集團。

大陸「十一」旅客失物排行榜 小孩作業也上榜

大陸今年「十一」黃金周長達八天，或許是太久沒出門太激動了，大陸線上旅遊平台「攜程」的客服，長假第一天接到尋找失物的求助電...

熱門新聞

蔡總統向北京喊話後 共軍宣布13日福建海域實彈射擊

陸方不滿蔡國慶談話 傳央視今播台諜案專題

回應蔡英文國慶演說 國台辦：回到九二共識才能重啟對話

人民幣大幅升值後央行出手：下調外匯風險準備金率至零

港商Bossini創辦人孫女抽脂亡 韓媒：醫療疏忽警擬起訴

陸官媒：共軍在東海舉行多兵種渡海登陸演習

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。