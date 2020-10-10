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婚禮上伴娘飛撲強吻新郎、新娘臉色大變 網笑案情不單純

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一場結婚典禮上，伴娘飛撲強吻新郎。圖取自微博
大陸一場結婚典禮上，伴娘飛撲強吻新郎。圖取自微博

一名伴娘在新人的結婚儀式上，被邀請上台致詞時，公然在眾目睽睽之下強吻新郎，不僅讓全場陷入尷尬，也讓人懷疑是不是跟新郎有一腿。

微博上廣傳一段影片，河南的一場婚禮上，有個橋段是伴娘上台對新人獻上祝福，伴娘致詞祝新娘暴美、新郎暴富，她上台後先擁抱了新娘，隨後直接撲向新郎強吻，飛撲的力道也讓新郎向後仰。

這突如其來的動作讓新娘臉色大變，也讓現場氣氛變僵。新郎會意過來後推開伴娘，伴娘離開前還不忘回頭望著新郎。主持婚禮的司儀趕緊上前補了一句「還有我呢？」，幽默化解尷尬氣氛。

不少人批評伴娘舉止太超過，認為相當不尊重新人，也有人腦補新郎和伴娘之間的關係，到底是有私情亦或純粹是伴娘一廂情願；也有人猜測是新郎的妹妹或親戚，但有人認為即使是親屬，嘴對嘴也太過頭了。

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