取外送美食赫見員警全副武裝站門口 顧客嚇傻原來是「敏感詞」惹禍

現時不少民眾透過外送App下訂單時都會加上備註，以向店家提出特殊需要，惟湖北荊門市掇刀城區關帝路一家滷菜店，日前卻發現有顧客竟在訂單上備註了「幫我，謝謝！幫我，謝謝！」。

老闆見到後認為顧客可能遭遇了危險，決定報警處理，全副武裝的員警在外送員配合下上門一探究竟，始知鬧了個大烏龍：顧客沒有遇險，而是備註中有幾個字被訂單系統當作「敏感詞」遮蔽，才引起誤會。

當重複了兩次的「幫我」字樣映入眼簾時，老闆王妮怵目驚心，立即聯想到網上許多透過各種方式緊急求救的案例，但為怕打草驚蛇，她又不敢打電話核實，於是在與丈夫商量後，決定不論真假先報警求助再說。

由於食物已被取走配送中，員警立刻聯繫外送員​​讓其把這一單安排在最後一程，員警會在屋苑門口與他匯合。到場後，由於擔心事主被挾持，警員專程拿上警棍和盾牌以及其他警械以應對突發情況。

豈料打開門後，顧客一臉茫然，心想為何點個外賣會如此大陣仗。在了解事件後，顧客澄清其實自己備註寫的是「幫我帶包香菸」，很驚訝為何會變成求救訊息；員警則發現原來是「帶包香菸」4字剛好作為敏感詞被屏蔽掉。最終經調查發現確實沒有異常後，員警撤離了現場，顧客則連番感謝。警方稱，類似烏龍事件屢現不鮮，但只要涉及轄區民眾生命財產安全的任何隱患，當局都會高度重視，嚴陣以待。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》