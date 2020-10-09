聽新聞
test
0:00 / 0:00
省2小時！海底撈有「插隊」服務？花40元直接成爽變第一位
連鎖火鍋店海底撈，最大的特色是各種貼心服務，現場候位時可以享受免費飲品，另外還有提供美甲、按摩椅等服務，近來傳出有人在淘寶用40元(約台幣172元)買到了「海底撈插隊服務」，省去了大半的等候時間，就能直接成為第一位入座，影片觀看次數也超過千萬次。
網友公布影片，他在淘寶預約了海底撈服務，原本前面還排了217桌，他在購買了「插隊服務」支付40元後，前面等待的桌數瞬間從217桌變成了1桌，其他人看了認為「世界有公平可言嗎？只要有相對付出，都不需要排隊」。
有記者也聯繫了一家淘寶店鋪實測，他用顧客身份告訴賣家需要購買「插隊服務」時，店員則表示到店後等1-2桌即可，他的號碼也從179號跳成了41號，到了店面，不到15分鐘的時間，就被順利叫號，等候時間省了2個多小時。
海底撈工作人員對此表示，其實正常情況，在淘寶買的不算數，都是要作廢的，網路上買的可能是有其他人排的號碼，海底撈也發布聲明，已經和平台聯繫，並將採取必要法律手段打擊此類行為，維護顧客和海底撈的合法權益。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言