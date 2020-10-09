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省2小時！海底撈有「插隊」服務？花40元直接成爽變第一位

聯合新聞網 / 綜合報導
海底撈的食物好吃，服務貼心，是不少人聚餐的首選。圖／聯合報系資料照片
海底撈的食物好吃，服務貼心，是不少人聚餐的首選。圖／聯合報系資料照片

連鎖火鍋店海底撈，最大的特色是各種貼心服務，現場候位時可以享受免費飲品，另外還有提供美甲、按摩椅等服務，近來傳出有人在淘寶用40元(約台幣172元)買到了「海底撈插隊服務」，省去了大半的等候時間，就能直接成為第一位入座，影片觀看次數也超過千萬次。

網友公布影片，他在淘寶預約了海底撈服務，原本前面還排了217桌，他在購買了「插隊服務」支付40元後，前面等待的桌數瞬間從217桌變成了1桌，其他人看了認為「世界有公平可言嗎？只要有相對付出，都不需要排隊」。

網友在淘寶支付插隊費用後，等待桌數從217直接變成第1桌。 圖／微博
網友在淘寶支付插隊費用後，等待桌數從217直接變成第1桌。 圖／微博

有記者也聯繫了一家淘寶店鋪實測，他用顧客身份告訴賣家需要購買「插隊服務」時，店員則表示到店後等1-2桌即可，他的號碼也從179號跳成了41號，到了店面，不到15分鐘的時間，就被順利叫號，等候時間省了2個多小時。

海底撈工作人員對此表示，其實正常情況，在淘寶買的不算數，都是要作廢的，網路上買的可能是有其他人排的號碼，海底撈也發布聲明，已經和平台聯繫，並將採取必要法律手段打擊此類行為，維護顧客和海底撈的合法權益。

海底撈

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