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河南老人組團攔結婚車隊「討彩禮」 警未阻止稱：地方風俗

香港01 / 李納德
河南國慶假期間，被拍到多名老人走在馬路攔下結婚隊伍的車輛，如果不留下「彩頭」就不放行，硬是要新人們發紅包及香煙等。老人組團攔路人多勢眾，畫面令人震驚。圖擷自微博。
河南國慶假期間，被拍到多名老人走在馬路攔下結婚隊伍的車輛，如果不留下「彩頭」就不放行，硬是要新人們發紅包及香煙等。老人組團攔路人多勢眾，畫面令人震驚。圖擷自微博。

這到底算地方風俗還是路霸行為呢？河南國慶假期間，被拍到多名老人走在馬路攔下結婚隊伍的車輛，如果不留下「彩頭」就不放行，硬是要新人們發紅包及香煙等。老人組團攔路人多勢眾，畫面令人震驚。有禮車司機說這在當地非常常見，雖然這些行為讓當地人反感，但不少人因擔心耽誤時間及阻塞交通，都會付錢了事，而警方形容這是「地方風俗」。不過網民們紛紛大鬧老人，指他們根本就是敲詐集團。

河南信陽潢川縣日前有多個路口、酒店都被大批老人攔截禮車，他們看到隊伍就會蜂擁而上，討所謂的「彩頭」，其實就是紅包和香煙，令民眾怨聲載道。從網路影片所見，一班老人走進車隊內，阻止車隊前進，有人出來理論卻反被老人圍住，甚至有婆婆坐在車頭伸手要錢。

有當地人指老人圍堵禮車時會講明不給錢就不讓新人通過，除非司機開車撞上他們，這些老人就算見到警察到場都不會散去，很多時司機擔心阻塞交通及耽誤時間，寧願付錢了事。

化名王明的禮車司機則稱，攔截禮車在當地很常見，尤其在國慶假期就更多，最多一次會有30多人攔截禮車車隊，有老人更會查清日子去攔禮車，例如看哪些日子是好日，他們就組團在路上等著，「我在潢川開禮車十多年了，一直有這情況，他們互不認識，但背後是有組識的，上面有帶隊隊長之類的」，老人圍起攔車，甚至趴在車上用肉身擋車，行為相當危險。

王明表示，這現象除了給新人添麻煩，還嚴重影響當地交通。曾經有段時間當局想監管此亂象，但因為太多人這樣做，管不了這麼多，但事實上當地人都對攔禮車的行為相當反感。

河南國慶假期間，被拍到多名老人走在馬路攔下結婚隊伍的車輛，如果不留下「彩頭」就不放行，硬是要新人們發紅包及香煙等。老人組團攔路人多勢眾，畫面令人震驚。圖擷自微博。
河南國慶假期間，被拍到多名老人走在馬路攔下結婚隊伍的車輛，如果不留下「彩頭」就不放行，硬是要新人們發紅包及香煙等。老人組團攔路人多勢眾，畫面令人震驚。圖擷自微博。

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文章授權轉載自《香港01》

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