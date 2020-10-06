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敦煌沙漠遊客屢掉手機 警每年挖出100支

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
民警跪在地上徒手挖沙，幫助遊客尋找手機。圖／取材自微信
民警跪在地上徒手挖沙，幫助遊客尋找手機。圖／取材自微信

甘肅敦煌的鳴沙山月牙泉景區是十一長假中人們的熱門出遊地之一，不過，當地派出所表示，每一年民警都能在沙漠中挖出上百支遊客不慎掉落的手機。

北京晚報報導，派出所輔警盧佳晨表示，每天都能接到三至五起手機遺失的報案，有些遊客是因為騎駱駝過程晃動，放在口袋裡的手機掉了都不知道，等到下了駱駝要出發去別的景點時才發現，趕緊報案協尋。

民警表示，他們會與遊客一起查看景區監控，回溯遊客的足跡，尋找可能的手機遺失地點。民警會沿途跪在地上、徒手挖沙尋找，報導說，現在已經頗有經驗的民警，通常很快就能幫遊客尋回手機。

盧佳晨說：「沙子下是比較實的，越往深挖就會越硬，所以最多挖到30公分，手機也不會再往下去了。」加上現在遊客們的手機大多開著定位功能，十部遺失手機裡能找回六、七部。

派出所所長張昕稱，「我們這個派出所，每年在沙子裡面，能挖出100多支手機。今年更是歷年之最，到現在已經挖出53支了。」

鳴沙山月牙泉景區治安派出所成立於1998年，主要職責是維護景區治安秩序，但如今該派出所每年處理的治安案件只占3%左右，每天的工作大多是幫助遊客尋找遺失物品，或幫幫助受傷、走散的遊客。也因此，派出所裡充滿了遊客對民警們的感謝信和便條，貼滿了整整一面牆。

敦煌沙漠當地民警，大部分的業務是在幫助遊客解決問題。圖／取材自微信
敦煌沙漠當地民警，大部分的業務是在幫助遊客解決問題。圖／取材自微信

北京 十一長假

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