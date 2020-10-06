陸十一長假黃山塞爆 遊客進退兩難崩潰：後悔了！我想回家！

中國大陸「十一長假」自10月1日起連放8天，受疫情不能出國旅遊影響，中國大陸民眾只能在境內「報復性出遊」，首日接待遊客達9700萬人次，其中北京、浙江、廣東與四川等省分，景區遊客接待超過百萬人次。

不少景點因此人山人海，4日有遊客在著名的世界遺產「安徽黃山」，上傳一段爬山爬到一半想回家卻進退兩難的影片，引發網友熱議。影片可以看到狹窄的山路擠滿了穿雨衣的遊客，密密麻麻的景象讓發遊客忍不住大吼「我後悔了！我不想出來玩了！我想回家！」，但回頭卻是看不見盡頭的隊伍，也無法折返。

狹窄的山路擠滿了穿雨衣的遊客。圖／取自微博

許多網友看完影片紛紛留言：「躺在家裡沙發上看你們人擠人真是愜意」、「假期的時候去長城，這算小巫見大巫了」、「自己選的出門玩，哭著也要走完！」、「我就想知道中間有沒有尿急的」、「進退兩難一詞的最佳詮釋」。

不過有現場遊客表示，當天人其實不多，塞車那段是即將抵達迎客松的山路，較窄且雙向單人通行，所以有點擠，過了那段就會好很多，而黃山也有觀光客的上限，景區則表示，當日客流並沒達到接待量上限（3.75萬人）。

除了黃山外，北京故宮、杭州西湖、雲南大理等知名景點也全都是人，網友不禁嘆「放個假對自己太狠了」。

北京故宮十一假期的人潮。圖／取自微博

杭州西湖十一假期的人潮。圖／取自微博