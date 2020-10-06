黑熊表演突撕咬他！ 馴獸師稱無恙「早就把牠牙齒鋸掉了」
日前，河南濮陽市唐城馬戲團的一隻黑熊在表演時，突然失控撲向馴獸師，並緊緊咬住他不放，幾名工作人員手持長棍上台棒打黑熊，才將他解救，事發影片傳上網後引發熱議，網友們都相當擔心馴獸師的傷情。不過，涉事馴獸師周日（4日）向媒體回應此事，表示自己沒有被咬傷，因為黑熊的牙在小時候就已經被鋸掉。馴獸師此言一出，網友們群情激憤，紛紛譴責馬戲團傷害動物的做法。
綜合媒體報導，這隻體重大約200公斤的黑熊，在表演途中突然撲向馴獸師，將他踩在腳下緊咬不放長達1分鐘，將他的衣服撕裂，直到數名工作人員拿著棍棒等工具上台，毆打、猛刺黑熊的頭部、背部和腹部，才讓牠鬆口。然而馴獸師的臉部、身上多處流血且躺地不斷哀嚎，驚悚畫面嚇壞在場觀眾，尖叫聲不絕於耳。
馴獸師在多名員工的協助下獲救，但身體留下多處傷口並血留不只，所幸經過治療後並無大礙。事發地濮陽縣清河頭鄉的鄉政府表示，馬戲團內部已將此事處理好，現場沒有觀眾受傷，目前馬戲團已經停止演出，正在重新整頓當中，該隻黑熊也已被送走。
受傷馴獸師周日表示，該馬戲團參加表演的動物都沒有牙齒，「我們怕發生意外，從小就把牠們的牙鋸掉了」，加上同事救援及時，所以即便他被黑熊緊咬不放，也沒有被咬傷，自己只是受到一些抓傷而已，他的右手手臂有幾處2至5公分長的傷痕，傷口不深。
涉事馴獸師：觀眾投擲肉腸肇事
訓獸師又稱，這隻黑熊和他合作表演了好幾年，從未發生事故，並指這次意外是因為有觀眾向舞台投擲肉腸，他將肉腸撿起後沒有餵給黑熊吃，黑熊不願意表演才發生了意外，「希望觀眾在觀看動物表演的時候不要投擲食品，因為你不了解牠的脾氣。」
不過，許多網友聽到這說法後，紛紛表示憤怒，認為馬戲團將動物牙齒鋸掉，是侵害動物權益的行為，同時也呼籲拒絕動物表演。網友們紛紛留言撻伐「從小就鋸掉了？？這還有人性沒有！！？」、「牙鋸掉了，那得多疼啊？好殘忍」、「動物表演，這種活動應該逐步取消，這是對動物的虐待」、「但是你打牠，牠也會疼啊，哎！牠可不想被訓練啊」、「把熊替換成自己，想想看吧」。
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文章授權轉載自《香港01》
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