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已婚女網上交友詐騙300男 得手後還勸對方：下次別輕易相信人

香港01 / 姜庚宇
網路詐騙非常流行，且手法越來越高明。 示意圖／ingimage
網路詐騙非常流行，且手法越來越高明。 示意圖／ingimage

江蘇常熟一名張姓女子自2017年起，多次利用網絡交友搭訕未婚男性，獲取對方信任後，編造「見面需要路費」、「繳納房租」、「看病」等藉口，成功詐騙近300名男性，涉案金額40餘萬港元。

與其他詐騙犯不同的是，張女得手後常被受害者戳破騙局，此時她都會大方承認自己是個騙子，並勸告對方「網上騙子太多了，下次不要再這樣相信人了，要管好自己的錢包，不能輕易給他人轉帳，真心地祝福你」。

據中央政法委長安劍公眾號消息，張女在網上的身份是「單身女子」周曉麗，但實則是一名已婚的31歲女子，且是兩個孩子的母親。平時，丈夫因為生活疲於奔命而對她太過忽視，張女便在網絡上找尋情感寄託，並想到假裝與陌生男性確定「戀愛」關係，再編造一些理由讓「男友」們轉帳，以此詐財，改善原本拮据的生活。兩年多時間裏，她成功詐騙近300名男性，涉案金額40餘萬港元。

與其他騙子不同的是，在被「男友」們戳破騙局後，張女會主動承認自己是個騙子，更會「真誠」地告訴對方：

「我騙了你，對不起！你是個好人，網上騙子太多了，下次不要再這樣相信人了，要管好自己的錢包，不能輕易給他人轉帳，真心地祝福你……」

兩年多裏，張女「真心祝福」了近300位前「男友」。不少被騙男性在收到張女的「坦白」後，竟還以為她單身帶着孩子生活不易，加上被騙的錢不多又嫌麻煩，更礙於顏面不想讓家人和朋友知道，於是便不再追究，這為張女躲避警方偵查創造了條件。

2019年9月17日，張女被警方拘捕歸案。警員上門時，張女的丈夫對此事竟毫不知情。據悉，丈夫曾發現沒有工作的妻子手中卻有錢，詢問之下，張女卻以打麻將贏錢的說法搪塞。

張女向警方供稱，騙來的錢大多數都被她在網絡賭博中輸掉。隨後，常熟市檢察院以涉嫌詐騙罪對張女提起公訴。今年7月17日，法院開庭審理此案。9月2日，張女被判處有期徒刑8年半，並處罰金4萬港元。

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文章授權轉載自《香港01》

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