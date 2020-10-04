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螺螄粉、韭菜月餅 愈暗黑年輕人愈愛

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電
韭菜月餅。 圖／取材自微博
韭菜月餅。 圖／取材自微博

今年中秋節，奇特口味的「暗黑月餅」成為年輕人的新寵。淘寶統計，奇特口味中螺螄粉、辣子雞、辣條、韭菜、珍珠奶茶口味的月餅位列暢銷榜前五，其中螺螄粉味月餅搜索量大漲700%，最受95後和00後歡迎。

綜合媒體報導，今年中秋在年輕人間出現了新禮儀──互送螺螄粉或豬大腸月餅。傳統月餅為了迎合年輕人，除了口味變奇特，形態上也花樣翻新，許願蛋月餅、二次元月餅、動畫IP月餅也很受歡迎。

繼前兩年的榴槤口味月餅之後，螺螄粉月餅成為今年最火的口味。螺螄粉是廣西柳州著名小吃，近年紅遍兩岸三地，讓業者有了融合螺獅粉與月餅兩大食品的念頭。

這款螺螄粉月餅外觀上與普通月餅並無分別，但餡料卻有米粉、花生、酸豆、木耳、腐竹等螺螄粉必備配料，等於用甜甜的月餅將一整碗又酸又臭又辣的柳州知名小吃給包覆起來。商家推出一萬個月餅禮盒，僅一個多星期賣光。

此外，包括酸菜牛蛙、椒藤牛肉、五仁鮑魚、小龍蝦、韭菜雞蛋等名菜都成為月餅口味之一。

有商家表示，為了迎合年輕人的新奇需求，他們特意聘請了創意月餅設計師來研究新口味、新造型。其中一位女性創意設計師就表示，自己每天都要逛淘寶、逛社交網站，去尋找能和年輕人結合起來的點，通過口味、造型來體現。

除此之外，淘寶的商品評論區也有許多年輕人真誠發問，「這款月餅送丈母娘夠體面嗎？」、「味道好嗎？送家人合適嗎？」，「送禮」、「禮盒」等關鍵詞搜索量在近兩周爆增。

淘寶親情號上，用戶買給岳母的訂單數約是給岳父的兩倍；給岳母的訂單數約是給婆婆的1.5倍。中秋期間，丈母娘或成最大贏家。

辣子雞月餅。 圖／取材自新華網
辣子雞月餅。 圖／取材自新華網

珍珠奶茶月餅。 圖／取材自Tealive官網
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月餅 淘寶 中秋節

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