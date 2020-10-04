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捉姦毆姦夫驚見兒半裸站床邊 「小王」疑是兒子同學

世界日報 / 中國新聞組╱北京4日電
疑似段捉姦片中，丈夫到一處房間捉姦，卻發現兒子也赤膊同場。（視頻截圖）
疑似段捉姦片中，丈夫到一處房間捉姦，卻發現兒子也赤膊同場。（視頻截圖）

中國網上近日瘋傳一段丈夫上門捉姦在床的影片，但種種「奇怪」場面卻讓網民細思極恐。丈夫先後對妻子及其情夫出手，站在床邊且上半身赤裸的兒子立即阻止，畫面可見妻子、姦夫及赤膊的兒子共處一室，網民看後大為震驚，表示兒子保護母親尚可理解，但他為何會赤膊在房內？劇情發展令網民不禁大嘆「亂得看不懂」。

香港01報導，網上影片長約3分鐘，被戴綠帽的丈夫帶同數名友人上門捉姦，到了住所即氣沖沖地走進房間，先是對床上的男子暴打一頓，當時床邊除了有出軌妻子，兒子亦赤膊在場。當男子其後對妻子出手時，兒子即撲前阻止，並對父親大聲責罵，情緒激動地指：「你敢打我媽試試？」現場十分混亂，丈夫的友人亦有動手，然而片段未顯示最終結局。

捉姦影片流出引起網民熱議。報導指出，不少人困惑兒子為何在房間內出現，「除了偷情的2個人，只有兒子赤裸著上身，不敢想，腦子有點亂」，甚至指出軌對象的年紀與兒子相若，推測可能是兒子的朋友，因此兒子曾勸父親不要打男方。

另有網民笑言影片的「資訊量」太大，看後仍分不清楚箇中關係，並嘗試解釋，指「只能是孩子平時爸爸管的少，感情淡薄，才會媽媽出軌是過錯方，也不允許媽媽被打」。有網民則形容現場的兒子是「孝子」。

妻子身穿單薄睡衣，在場不知所措。（視頻截圖）
妻子身穿單薄睡衣，在場不知所措。（視頻截圖）

上半身赤裸的兒子上前阻止。（視頻截圖）
上半身赤裸的兒子上前阻止。（視頻截圖）

出軌 香港

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