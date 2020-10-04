信用卡誤當儲蓄卡欠款850元 11年後竟收到「天價賬單」

信用卡忘記繳，沒想到11年後竟收到天價賬單！日前大陸一名女子收到銀行高達3.2萬人民幣（約新台幣13萬）的帳單，起初還以為是詐騙，和銀行確認後才得知，原來是丈夫11年前用該信用卡預支了200元（約新台幣850元），11年間「利滾利」才會欠下銀行超過3萬元（約新台幣12萬）。

根據陸媒《 看看新聞 》和《 新浪財經 》報導，來自重慶的一名唐姓女子，2008年和丈夫一同前往北京打工，丈夫在北京考駕照便在銀行辦了張信用卡，用於繳納交通違規的罰款。辦卡後，她和丈夫習慣先把工資存進去，有需要時再將現金提領出來，直到2009年，夫妻倆決定離開北京，回到重慶生活，當時他們打算不再使用該信用卡，結果領錢時不小心多領了200元（約新台幣850元），導致信用卡透支。

夫妻倆回到重慶後，就更換了手機號碼，再沒去過該信用卡的銀行辦理業務。沒想到11年過去，近期唐姓女子的丈夫在銀行辦理借記卡時，收到一條欠款3.2萬元（約新台幣13萬）的訊息，讓他當場嚇壞。

到銀行確認明細後，才發現原來從2009年10月開始，因為當時透支的200元（約新台幣850元），導致每個月都產生滯納金和貸款利息。唐姓女子表示，當初在辦卡時完全不知道辦的是一張信用卡，「就以為是一般的儲蓄卡」。

對此，銀行則回應，由於信用卡已過期，客服權限不足，他們也無法查到具體明細。不過相關律師也提到，若欠款金額沒錯，雙方可以進行協商能否減免，協商不成也可尋求法律途徑，到法院向銀行提起訴訟。