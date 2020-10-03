中國大媽跳廣場舞太吵 居民放「大悲咒」神見效

許多長輩都喜歡到公園或社區空地跳廣場舞，但若是音樂放太大聲，恐怕會引來附近居民抗議。中國廣西有一社區常有大媽聚集跳廣場舞，但播放的音樂、談話聲太大聲，吵到附近居民。居民突發奇想，播放佛經和嘶喊神曲來抗議，未料卻出奇見效。

根據「鳳凰網視頻」報導，中國廣西桂林的社區時常有大媽聚集，在一樓空地跳廣場舞，播放的音樂、大媽的聊天聲等都相當大聲，令社區居民難以忍受，便出奇招播「大悲咒」和嘶喊神曲「Lost Rivers Song」來抵抗廣場舞音樂和吵鬧聲。

果然神曲一播出後，許多大媽受不了嘶喊聲，紛紛用手摀住耳朵，停下動作。影片一出後，許多網友也紛紛留言，「建議推廣，廣場舞噪音害人不淺」、「幹得漂亮」、「 lost Rivers真不是人聽的」、「互相傷害」、「如果不是休息時間，讓人跳跳舞怎麼不行，協調一下音量小一點嘛」、「lost rivers一出，傷敵一千自損八百」、「直接放金屬樂哈哈哈哈」。