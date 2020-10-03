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關係超亂！綠帽男捉姦暴打妻子姦夫 兒子半裸站床邊阻止

香港01 / 朱利安
丈夫先毒打妻子的出軌對象，妻子身穿單薄睡衣，在場不知所措。（網上影片截圖）
丈夫先毒打妻子的出軌對象，妻子身穿單薄睡衣，在場不知所措。（網上影片截圖）

大陸網上近日瘋傳一段丈夫上門捉姦在床的影片，但種種「奇怪」場面卻讓網民細思極恐。丈夫先後對妻子及其情夫出手，站在床邊且上半身赤裸的兒子立即阻止，畫面可見妻子、姦夫及赤膊的兒子共處一室，網民看後大為震驚，表示兒子保護母親尚可理解，惟他為何會赤膊在房內？劇情發展令網民不禁大嘆「亂得看不懂」。

網上影片長約3分鐘，被戴綠帽的丈夫帶同數名友人上門捉姦，到了住所即氣沖沖地走進房間，先是對床上的男子暴打一頓，當時床邊除了有出軌妻子，兒子亦赤膊在場。當男子其後對妻子出手時，兒子即撲前阻止，並對父親大聲責罵，情緒激動地指：「你敢打我媽試試？」現場十分混亂，丈夫的友人亦有動手，惟片段未顯示最終結局。

丈夫到一處房間捉姦爆打小王，卻發現兒子（中）也赤膊同場，對父親大罵：「你敢打我媽試試？」（網上影片截圖）
丈夫到一處房間捉姦爆打小王，卻發現兒子（中）也赤膊同場，對父親大罵：「你敢打我媽試試？」（網上影片截圖）

捉姦影片流出，並引起內地網民熱議，不少人困惑兒子為何在房間內出現，「除了偷情的2個人，只有兒子赤裸着上身，不敢想，腦子有點亂」，甚至指出軌對象的年紀與兒子相若，推測可能是兒子的朋友，因此兒子曾勸父親不要打男方。

另有網民笑言影片的「資訊量」太大，看後仍分不清楚箇中關係，並嘗試解釋，指「只能是孩子平時爸爸管的少，感情淡薄，才會媽媽出軌是過錯方，也不允許媽媽被打」。有網民則形容現場的兒子是「孝子」。

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文章授權轉載自《香港01》

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